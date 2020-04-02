Beş farklı sigorta şirketi,Koronavirüs tedavisini kapsamına aldı Türkiye'de ve tüm dünyada görülen Koronavirüs salgınının, "Sigortam virüs tedavisini karşılıyor mu?" sorusunu gündeme getirmesinin ardından, Türkiye'de de faaliyet gösteren beş sigorta şirketi harekete geçti.

Türkiye'de ve tüm dünyada görülen Koronavirüs salgınının, "Sigortam virüs tedavisini karşılıyor mu?" sorusunu gündeme getirmesinin ardından, Türkiye'de de faaliyet gösteren beş sigorta şirketi harekete geçti. Kaynak: Dunya.com