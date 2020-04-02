Beş farklı sigorta şirketi,Koronavirüs tedavisini kapsamına aldı
Türkiye'de ve tüm dünyada görülen Koronavirüs salgınının, "Sigortam virüs tedavisini karşılıyor mu?" sorusunu gündeme getirmesinin ardından, Türkiye'de de faaliyet gösteren beş sigorta şirketi harekete geçti.
02.04.2020 13:39 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:39
Türkiye'de ve tüm dünyada görülen Koronavirüs salgınının, "Sigortam virüs tedavisini karşılıyor mu?" sorusunu gündeme getirmesinin ardından, Türkiye'de de faaliyet gösteren beş sigorta şirketi harekete geçti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com