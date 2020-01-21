Bernard Arnault kimdir? Bernard Arnault kaç yaşında ve nereli? Bernard Arnault mesleği ne?
Bernard Arnault, dünyanın en zengin insanı unvanını Amazon'un sahibi Jef Bezos'un elinden aldı. Son denge ile dünyanın en sengin inanı olan Bernard Arnault, dünyada ve ülkemizde gündem olurken Bernard Arnault kimdir? Bernard Arnault kaç yaşında ve nereli? Bernard Arnault mesleği ne gibi sorular sıkça sorulmaya başlandı.
Fransız iş adamı Bernard Arnault, dünyanın en zenginleri listesinde 1 sıraya oturdu. Uzun süredir listenin üst sırasında yer alan Jeff Bezos'u geride bırakarak 1. Sıraya yükselen Bernard Arnault vatandaşların da merak konusu oldu. Peki Bernard Arnault kimdir? Bernard Arnault kaç yaşında ve nereli? Bernard Arnault mesleği ne?
BERNARD ARNAULT KİMDİR?
Bernard Arnault doğum tarihi: 5 Mart 1949 (70 yıl yaşında), Roubaix, Fransa
Bernard Arnault boyu: 1,85 m
Bernard Arnault net serveti: 117 Mr $ (Ocak 2020)
Bernard Arnault unvan: Başkan ve İcra Kurulu Başkanı, LVMH; Başkan, Christian Dior
Bernard Arnault eş: Hélène Mercier (e. 1991), Anne Dewavrin (e. 1973–1990)
Bernard Arnault çocuklar: Antoine Arnault, Delphine Arnault, Alexandre Arnault, Frederic Arnault
Bernard Arnault 5 Mart 1949 doğumlu Fransız iş adamıdır. Arnault, Şu anda ki serveti ise 117 milyar dolar seviyesinde olan Bernard Arnault dünyanın en zengin insanı konumundadır.
Arnault, François Hollande'ın Fransa başkanı seçilmesinden sonra vergi oranlarında artışın gündeme gelmesi üzerine 2012 Ağustosunda Belçika vatandaşlığına başvurdu. Bu haberi izleyen haftalarda Arnault'nun Belçika'daki daha avantajlı vergi mevzuatından yararlanmak için grup şirketlerine ait 4,1 milyar Euro aktifi bu ülkeye aktardığı duyuruldu.
BERNARD ARNAULT ŞİRKETLERİ
Arnault %51 LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), ve Christian Dior SA. Arnault şirketlerin başkanı ve CEO görevlerini üstlenmektedir.
Kızı Delphine Arnault LVMH başkan yardımmcısı.
Arnault sanat açık artırma şirketi olan Phillips de Pury & Company sahibidir.