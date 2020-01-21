21.01.2020 08:20 | Son Güncelleme: 21.01.2020 08:21

Fransız iş adamı Bernard Arnault, dünyanın en zenginleri listesinde 1 sıraya oturdu. Uzun süredir listenin üst sırasında yer alan Jeff Bezos'u geride bırakarak 1. Sıraya yükselen Bernard Arnault vatandaşların da merak konusu oldu. Peki Bernard Arnault kimdir? Bernard Arnault kaç yaşında ve nereli? Bernard Arnault mesleği ne?

BERNARD ARNAULT KİMDİR?

Bernard Arnault doğum tarihi: 5 Mart 1949 (70 yıl yaşında), Roubaix, Fransa

Bernard Arnault boyu: 1,85 m

Bernard Arnault net serveti: 117 Mr $ (Ocak 2020)

Bernard Arnault unvan: Başkan ve İcra Kurulu Başkanı, LVMH; Başkan, Christian Dior

Bernard Arnault eş: Hélène Mercier (e. 1991), Anne Dewavrin (e. 1973–1990)

Bernard Arnault çocuklar: Antoine Arnault, Delphine Arnault, Alexandre Arnault, Frederic Arnault

Bernard Arnault 5 Mart 1949 doğumlu Fransız iş adamıdır. Arnault, Şu anda ki serveti ise 117 milyar dolar seviyesinde olan Bernard Arnault dünyanın en zengin insanı konumundadır.

Arnault, François Hollande'ın Fransa başkanı seçilmesinden sonra vergi oranlarında artışın gündeme gelmesi üzerine 2012 Ağustosunda Belçika vatandaşlığına başvurdu. Bu haberi izleyen haftalarda Arnault'nun Belçika'daki daha avantajlı vergi mevzuatından yararlanmak için grup şirketlerine ait 4,1 milyar Euro aktifi bu ülkeye aktardığı duyuruldu.

BERNARD ARNAULT ŞİRKETLERİ

Arnault %51 LVMH (Moët Hennessy Louis Vuitton), ve Christian Dior SA. Arnault şirketlerin başkanı ve CEO görevlerini üstlenmektedir.

Kızı Delphine Arnault LVMH başkan yardımmcısı.

Arnault sanat açık artırma şirketi olan Phillips de Pury & Company sahibidir.