Bernanke'den "Karar Alma Cesareti"

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) eski başkanlarından Ben Bernanke'nin, "Karar Alma Cesareti - Yüzyılın En Büyük Finans Krizi ve Sonrası" (The Courage to Act: A Memoir of a Crisis and its Aftermath) adlı kitabı, gazeteci Metin Demirsar'ın çevirisiyle Scala Yayıncılık'tan yayınlandı.