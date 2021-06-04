Berna Gözbaşı, Vali Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti
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Berna Gözbaşı, Vali Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti

Berna Gözbaşı, Vali Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti.

Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret etti. Berna Gözbaşı, Vali Şehmus Günaydın ile bir süre görüştü.

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kasyerispor'da yeni sezon öncesi yapılacak olan Olağan Genel Kurul öncesi başkan Berna Gözbaşı çalışmalarını ve görüşmelerini yoğun bir şekilde sürdürüyor. Berna Gözbaşı yaptığı paylaşımda, "Şehrimizin Valisi Sayın Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret ederek Hes Kablo Kayserisporumuz'un geleceği hakkında istişarelerde bulunduk. Kendisine; ilgi alaka ve samimiyetleri için kulübümüz ve şahsım adına teşekkürlerimi sunarım" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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