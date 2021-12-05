SPOR Berna Gözbaşı: 9 kişi ile tarihe geçen bir mücadeleydi

Berna Gözbaşı : 9 kişi ile tarihe geçen bir mücadeleydi

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ,(DHA)- Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2-0 kazandıkları Fraport TAV Antalyaspor maçıyla ilgili, "9 kişi ile tarihe geçen bir mücadeleydi. 9 kişi kalan takımımızı yalnız bırakmayan, eksik kalan futbolcuların yerini büyük bir destekle dolduran taraftarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Yukatel Kayserispor, sahasında Fraport Tav Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve Asbaşkan Ali Çamlı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Alınan galibiyet için teknik ekip ve futbolcularını kutlayan Berna Gözbaşı, "Tüm takımı, futbolcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. Böyle bir maçta 9 kişi kalan ve muhteşem mücadele eden futbolcularımızın her birini alınlarından öpüyorum. Bizim ligdeki yerimiz açısından da çok önemli bir maçtı. 9 kişi ile tarihe geçen bir mücadeleydi. 9 kişi kalan takımımızı yalnız bırakmayan, eksik kalan futbolcuların yerini büyük bir destekle dolduran taraftarımıza teşekkür ediyorum. Taraftarımızdan bundan sonra tribünleri daha fazla destek bekliyoruz. Biz onlarla varız. Bugün bunun örneğini gösterdiler. Takımımızdaki eksik futbolcuların yerini çok güzel doldurdular. Bu muhteşem galibiyette emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum, mutluyum. Maçın ikinci yarısı benim için çok zordu. 9 kişi kaldıktan sonra heyecandan maçı izleyemedim bile. Onların yanına gidip tebriklerimi paylayacağım" diye konuştu.

KAYSERİSPOR ASBAŞKANI ALİ ÇAMLI: BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR MAÇTI

İyi futboldan çok şu anda sonuçların kendileri için daha önemli olduğunu ifade eden Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Hocayı ve futbolcuları tebrik ederim. Bu maçta iyi futboldan ziyade iyi sonuç bizim için önemliydi. O iyi sonucu da aldık. Kayseri'ye hayırlı olsun. Daha iyi olacak. Seyircimize çok teşekkür ediyorum. Olağanüstü ve Türkiye'deki bence en iyi seyirci kitlesine sahibiz. Sağ olsun, var olsunlar. Çok güzel tezahürat yaptılar. Hakem hakkında konuşmak istemiyorum. Hakem bence iyi niyetliydi. Hakemin maçı etkileyecek bir kararı yoktu. Biz futbolumuzu oynayacağız. Bakın, 2 golümüzü attık ve kazandık. Teknik heyet ve futbolcuları tebrik ederken taraftara teşekkür ediyorum. Bundan sonraki maçlarda daha fazla seyirci istiyoruz. Futbol seyirci ile güzel. Kayserispor'un başarısı için herkes uğraşsın. Bu başarının devamı için hepimiz kenetlenelim" ifadelerini kullandı.