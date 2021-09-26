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Berlin Maratonu'na Etiyopyalılar damga vurdu

AA / Fatih Erel - Haberler | Spor
Berlin Maratonu'na Etiyopyalılar damga vurdu

Almanya'nın başkentinde 1974 yılından beri düzenlenen Berlin Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı Guye Adola, kadınlarda da aynı ülkeden Gotytom Gebreslase ilk sırada tamamladı.

Almanya'nın başkentinde 1974 yılından beri düzenlenen Berlin Maratonu'nu erkeklerde Etiyopyalı Guye Adola, kadınlarda da aynı ülkeden Gotytom Gebreslase ilk sırada tamamladı.

Yarışı 2 saat 5 dakika 45 saniyelik derece ile birinci tamamlayan 30 yaşındaki Adola, kariyerinin en büyük başarısına imza attı. Kenyalı Bethwel Yegon'un ikinci sırada bitirdiği yarışın favorisi olarak gösterilen üç olimpiyat altın madalya sahibi 39 yaşındaki Etiyopyalı Kenenisa Bekele ise 3. oldu.

Kadınlarda ilk üç sırada Etiyopyalı koşucular yer aldı. Gotytom Gebreslase'ın 2 saat 20 dakika 9 saniye ile kazandığı yarışta Hiwot Gebrekidan ikinci, Helen Tola ise üçüncü oldu.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri
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