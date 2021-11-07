Berke Özer, kariyeri ve performansı ile ilgi odağı oluyor. Peki, Berke Özer kimdir? Fenerbahçe'nin kalecisi Berke kaç yaşında, boyu kaç?İşte, genç kaleciBerke hakkında merak edilen soruları ve yanıtları…

BERKE ÖZER KİMDİR?

Doğum tarihi: 25 Mayıs 2000

Kaç yaşında21 yıl yaşında

Nereli:İzmir

Boy: 1,91 m

Özer, spor hayatına jimnastik, yüzme ve basketbol oynayarak başladı, daha sonra stoper mevkiinde futbola geçti. Futbol kariyeri 2011 yılında Bucaspor altyapısında başladı. Burada bir maçta penaltı atışlarını kurtarmasındaki yeteneği sayesinde kaleciliğe geçti. 2013'te Bucaspor'un altyapısının Altınordu'ya taşınması ile bu takımın altyapısına geçiş yaptı. 2013-14 sezonunda U-14 takımı ile Ege grubu şampiyonluğu yaşadı. 2015-16'da ise U-17 ile Türkiye ikincisi oldular. 2016-17 sezonunda ise Türkiye ikincisi olan U-19 takımında iki maç forma giydi.

16 Ağustos 2016'da Özer, 1. Lig'deki Altınordu ile profesyonel sözleşme imzaladı ve o sezon U21 takımına yükseltildi. 14 Nisan 2017'de Boluspor ile oynanan maçta teknik direktör Hüseyin Eroğlu tarafından sahaya ilk 11'de sürüldü ve kariyerinin ilk maçına çıkmış oldu. Özer, ilk maçında kalesini gole kapamayı başardı. O sezon bir maçta daha forma şansı buldu. 2017-18 sezonunda tamamen A takıma yükseldi. Takımın başkanı Seyit Mehmet Özkan, Özer'i yurtdışına satmak istediklerini ve futbolcu için 3 milyon euro bonservis belirlediklerini açıkladı.Özer'in adı bu dönem Manchester City FC ile anıldıİngiliz gazetesi The Guardian da Özer'i 60 "18 yaş altı yetenek" listesine dahil etti.] 10 Temmuz 2018 tarihinde Fenerbahçe ile resmi sözleşme imzaladı. 21 Temmuz 2019 tarihinde Belçika ekibi Westerlo'ya kiralandı.

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