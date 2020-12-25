Berkay'dan Arda Turan olayıyla ilgili çarpıcı itiraf: Pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim

Geçtiğimiz yıl futbolcu Arda Turan ile yaşadığı olay sonrası mahkemelik olan şarkıcı Berkay, "O an öfkelenseydim belki de çok daha pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim" dedi.

Şarkıcı Berkay, Okan Bayülgen'in "Nokta" isimli programına konuk oldu. Arda Turan ile kavga eden ve mahkemelik olan Berkay, konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Turan'ın Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'e "Evli olmasam seni kaçırmazdım. Çok güzel kızsın" dediği iddiası üzerine ikili geçen yıl kavga etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı.

"PİŞMAN OLACAĞIM ŞEYLER YAŞAYABİLİRDİM"

Yaşanılan olayda soğukkanlı davrandığını söyleyen Berkay, "Bu olay yaşandığında benim arkam dönüktü. Ben biriyle karşı karşıya bir olay yaşamadım. Kavga etmedim. Bunu mahkemede de söyledim. O an öfkelenseydim belki de çok daha pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim" dedi.

Arda Turan'a korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verilirken, 33 yaşındaki futbolcu cinsel taciz suçundan beraat etti.Bu suçlardan mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

"BAZI KARARLARA İTİRAZIMIZ OLACAK"

Tecrübeli futbolcunun aldığı cezaların bazılarına itiraz edeceklerini belirten Berkay, "Sanırım üç suçtan ceza aldı ortalama üç yıl. Bizim itiraz edeceğimiz şeyler olacak. Cinsel taciz ve adam yaralamaya teşebbüsten ceza almadı. Bunların itiraz yolu açık. Bu karar kesin değil. Mahkeme bu kararı inceleyecek. Yaralama suçundan az ceza aldı. Cinsel taciz sucundan beraat etmesi doğru değil. Bu kadar suçun aynı kişi tarafından işlenmesi ve verilen ceza uygun değil. Benim kamuoyuna güvenim tamdır. Bu dava emsal teşkil edecektir" ifadelerini kullandı.