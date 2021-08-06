Bergama'da Yusuf Can imzaladı
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Bergama'da Yusuf Can imzaladı

Bergama'da Yusuf Can imzaladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Bergama Belediyespor, dış transferde Bucaspor 1928'den orta saha oyuncusu Yusuf Can Abay'la anlaştı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Bergama Belediyespor, dış transferde Bucaspor 1928'den orta saha oyuncusu Yusuf Can Abay'la anlaştı. Kırmızı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçen sezon Buca ekibi Play-Off'tan ile 2'nci Lig'e yükselme sevinci yaşayan Yusuf Can, 30 maçta forma giydi. Beşiktaş altyapısında yetişen Yusuf Can, Silivrispor ve Somaspor'da da görev aldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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