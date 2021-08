Bergama'da Yusuf Can imzaladı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Bergama Belediyespor, dış transferde Bucaspor 1928'den orta saha oyuncusu Yusuf Can Abay'la anlaştı. Kırmızı-lacivertliler, 23 yaşındaki futbolcuyu 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçen sezon Buca ekibi Play-Off'tan ile 2'nci Lig'e yükselme sevinci yaşayan Yusuf Can, 30 maçta forma giydi. Beşiktaş altyapısında yetişen Yusuf Can, Silivrispor ve Somaspor'da da görev aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı