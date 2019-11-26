Bergama Belediyespor şampiyonluğa kitlendi

26.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:13

Bergama Belediyespor, Bolvadin Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek Bölgesel Amatör Lig 8. gruptaki liderliğini sürdürdü.



Bölgesel Amatör Lig 8. grupta liderliğini koruyan Bergama Belediyespor, Bolvadin Belediyespor karşısında aldığı 2-0 galibiyetle puanını 28'e çıkardı. Maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen kaptan Emre Can Afacanoğlu ve Kaleci Alper Özdemir'e takım arkadaşları formaları ile selam gönderdi.



"Hedefimiz şampiyonluk"



Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Hakan Koştu, "Takımımızın yenilgisiz yoluna yürümesi ile mutluyuz. Hedefimiz şampiyonluk" dedi. Başkan Koştu, geçtiğimiz hafta antrenmanda sakatlanan ve ameliyat olan takım kaptanı Mehmet Can Afacanoğlu ve sakatlığı dolayısıyla çapraz bağ ameliyatı olan kaleci Alper Özdemir'e de geçmiş olsun dileklerini iletti.



Kulüp Başkanı Bilir Altay da, "Kulüp olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Şehrimize şampiyonluk sevincini Onursal başkanımız Hakan Koştu, yönetimimiz, teknik kadromuz ve sporcularımızla birlikte inşallah yaşatacağız. Sakatlanan kaptanımız Emre Can Afacanoğlu ve kalecimiz Alper Özdemir'e geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum" dedi.



Bergama Belediyespor'un şampiyonluğa adım adım yaklaşması, tarihi kent Bergama'da büyük bir heyecan yaşatmaya başladı. Şehir esnafından çalışanına, yaşlısından gencine herkes Bergama Belediyespor'dan gelen sevinçli haberlere kilitlendi. - İZMİR

Kaynak: İHA