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Bergama Bakkallar Odası Başkanı Söyler, güven tazeledi

Bergama Bakkallar Odası Başkanı Söyler, güven tazeledi
AA / Mehmet Ezgin - Haberler | Ekonomi

Bergama Bakkallar Odası Başkanlığına Mehmet Salim Söyler, göreve 5. kez seçildi.

Bergama Bakkallar Odası Başkanlığına Mehmet Salim Söyler, göreve 5. kez seçildi.

Üç Kemer Düğün Salonu'nda yapılan kongrede mevcut başkan Mehmet Salim Söyler ile Kamil Çetil'in listeleri yarıştı.

Mehmet Salim Söyler 383 oyla 5. kez başkan seçilirken rakibi Çetil 90 oyda kaldı.

Mehmet Salim Söyler başkanlığındaki yönetim kurulu, Mehmet Gergin, Erdal Çaylak, Hasan Sağlam, Hulki Demirkol, Fatma Bektaş ve Şengül Ataş'tan oluştu.

Kongreye Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel, MHP Bergama İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin, İYİ Parti Bergama İlçe Başkanı Nuri Çiftçi ile oda başkanları katıldı.

AA / Mehmet Ezgin - Ekonomi Haberleri

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