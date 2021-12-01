Bergama, Aliağa ve Menemen ticaret odaları bir araya geldi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bergama, Aliağa ve Menemen ticaret odaları bir araya geldi

AA / Mehmet Ezgin - Haberler | Ekonomi
Bergama, Aliağa ve Menemen ticaret odaları bir araya geldi

Bergama Ticaret Odası (BERTO), Aliağa Ticaret Odası (ALTO) ve Menemen Ticaret Odası (MENEMENTO) yönetim kurulları, "Kuzey İzmir Ticaret Odaları Ortak Sorun ve Çözüm Önerileri" başlıklı istişare toplantısı düzenledi.

MENEMEN, İZMİR (AA) - Bergama Ticaret Odası (BERTO), Aliağa Ticaret Odası (ALTO) ve Menemen Ticaret Odası (MENEMENTO) yönetim kurulları, "Kuzey İzmir Ticaret Odaları Ortak Sorun ve Çözüm Önerileri" başlıklı istişare toplantısı düzenledi.

Menemen Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya BERTO Başkanı Fikret Ürper, MENEMENTO Başkanı İzzet Süsoy ve ALTO Başkanı Ömer Ertürk ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Bölgenin ortak sorun ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantıda açıklamalarda bulunan Ürper, bölgede kurulacak Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin (BASBAŞ) pek çok sektörde binlerce kişiye istihdam sağlayacağını söyledi.

Bölgedeki vasıfsız işçilerin vasıflı hale getirilmesi için meslek liselerinin önemine değinen Ürper, "Bunu da donanımlı bir meslek lisesi ile çok hızlı bir şekilde sağlayabiliriz. Bölgemiz için hep birlikte bu tür adımları hızlı bir şekilde atmalıyız." dedi.

AA / Mehmet Ezgin - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title