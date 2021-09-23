'Bereketli Topraklar Kırmızı Meyvelerle Buluşuyor' projesinde hasat etkinliği - Haberler Ekonomi
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"Bereketli Topraklar Kırmızı Meyvelerle Buluşuyor" projesinde hasat etkinliği

AA / Yavuz Emrah Sever - Haberler | Ekonomi

Bilecik'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan "Bereketli Topraklar Kırmızı Meyvelerle Buluşuyor" projesi kapsamında merkeze bağlı Ulupınar köyünde hasat etkinliği düzenlendi.

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hazırlanan "Bereketli Topraklar Kırmızı Meyvelerle Buluşuyor" projesi kapsamında merkeze bağlı Ulupınar köyünde hasat etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte konuşan Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, Bilecik'i daha güzelleştirmek, potansiyelini en iyi şekilde değerlendirebilmek için her alanda çalıştıklarını söyledi.

Bu çalışmaların karşılığının bulmasının önemine değinen Kadiroğlu, "Projede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, üreticimize hayırlı, bereketli olmasını diliyorum." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş, ise geçen yıl aralık ayında hazırlanan proje kapsamında "ahududu" ve "böğürtlen" fidanlarının Ulupınar köyünde toprakla buluşturulduğunu anımsattı.

Yoldaş, "2 dekarlık alanda Haritage ahududu çeşidinden 300 adet, Aksu Kırmızısı ahududu çeşidinden 200 adet ve Jumbo çeşit böğürtlenden ise 500 adet fidan dikimiyle gerçekleştirilecek projede modern tekniklerin kullanılması hedefledik. Bu köyde üreticimiz, ailesiyle örnek model ortaya koyuyor. Biz de gerek Bakanlık nezdinde gerekse İl Müdürlüğümüz tarafından kendilerine destekçi olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hasat programına, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Halis Nalbant, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Banu Çiçek Güngördü ile üreticiler katıldı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Ekonomi Haberleri
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Haber: 'Bereketli Topraklar Kırmızı Meyvelerle Buluşuyor' projesinde hasat etkinliği - Haberler Ekonomi
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