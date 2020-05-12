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Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek

Yaklaşık 2 aydır kapalı durumda olan berber ve kuaförler bugün itibariyle tekrar hizmete girerken, Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara, yeni dönemde fiyatlara en az 10 lira zam geleceğini söyledi. Özkara, "Esnafımızın '1-2 lira zammı kabul ettiremezken, 10-15 liralık zammı nasıl kabul ettireceğiz' diye endişeleri var" dedi.

Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
12.05.2020 10:33 | Son Güncelleme: 12.05.2020 17:09

Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yaklaşık 2 ay önce alınan kararla kapatılan berber ve kuaförler, tekrar faaliyete girdi. Önceki dönemlerden farklı olarak sosyal mesafe kuralları gözetilip, randevulu sistemle çalışacak olan esnaf, metrekareye göre içeriye müşterilerini alabilecek. Ayrıca her tıraş öncesi ve sonrası için kendisi, müşterisi ve kullanacağı malzemeleri dezenfekte etmekle mükellef olan berber ve kuaförler ağırlıkta tek kullanımlık ürünler kullanacak. Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara, getirilen yükümlülükler nedeniyle yeni dönemde tıraşlara 10-15 lira zam yapılacağını söyledi.

Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek

"TEKRARDAN KAPATILMA İHTİMALİ VAR"

Konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara, "Şimdi 2-2,5 aydır berberler ve kuaförlerin kapalı olması münasebetiyle, bizim esnafımızın maddi her konuda sıkıntı yaşadı. Tabi bu süreçte bankalardan 25 bin destek kredisi çeken ve çekemeyen de oldu. Bununla birlikte berber ve kuaförlerin açılmasına bir yandan seviniyor bir yandan da üzülüyoruz. Esnafımız bu süreçte bayağı masraf etti ve belki 5 günlük çalışma olacak. Eğer bulaş riski tekrar ortaya çıkarsa tekrardan kapatma ihtimalinin yine gündeme gelme ihtimali var diye düşünüyorum. Ayrıca işletmelerimizin açıldığına sevinirken, yaz sezonunu yakalama potansiyelleri olmayacak. Çünkü çalışma mesafeleri ve sınırları doğrultusunda içeride müşterisini arka koltuklarına sıralayamayacaklar, oturtturamayacak. Tabi müşteriler arasında mesafe olacağı için yapılan işlerin de uzun çalışmaları neticesinde, mesela yarım saatte biten iş var, 4 saatte işi biten insan var. Erkek berberlerinde, 1-1,5 saatte yapılan tüm işlemler yapılabiliyor ancak bayan kuaförlerinde bugün 4-6 saat oturan müşterilerimiz var. Bunlar otururken ne yapılacak, eğer sosyal mesafe kuralları sağlanırsa diğer müşteriyi de alabilecek. Önceden bir sirkülasyon vardı ancak şuan o hareketler de kısıtlanmış olacak. Yani bu süreçte her adamı da çalıştıramayacaksınız. Kesinlikle sigortasız insan çalıştırılamayacak. Bunlar da meydana çıktı" ifadelerini kullandı.

Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek

"MALİYET TIRAŞ BAŞI 10 LİR ARTTI"

Başkan Özkara, bir müşterinin maliyetinin en az 10 lira zamma tekabül ettiğini söyleyerek, "Erkek berberlerindeki yüzde 50 sisteminin artık tamamen aylık maaş ve sigortalı durumuna geleceğini burada görüyorum. Yani yüzde 50'lik kar ortaklığının zaman içerisinde ortadan kalkacağını düşünüyorum. Çünkü maliyetlere bakacak olursak 1 kişiye neredeyse 10 lira tekabül ediyor. Esnafımızın 'Şimdi 1-2 lira zammı kabul ettiremezken, 10-15 liralık zammı nasıl kabul ettireceğiz' diye endişeleri var. Ancak halktan da bu konuda hoşgörü bekleniyor. Fahiş fiyat değil, hakkını alabilmek, hakkını yerine getirebilmek, hizmetini en iyi şekilde yapmak için esnafımız uğraşıyor. Tabii ki bu zamda halkımızın hoşgörüsüne sığınıyoruz. Malzemeler de çok fahiş fiyatlardan ön plana çıktı. Şimdi biz firmaların da araştırmasını yaparak üyelerimiz için en uygun fiyat tekliflerini almaya çalışıyoruz ve onlara da yardımcı olma gayretimiz var" şeklinde konuştu.

Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek

"ARTIK DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜME UĞRADIK"

Ayrıca Eskişehir Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Fethi Özkara, değişim ve dönüşüme uğradıklarını kaydederek, "Yapılan çok fazla masraf var. Artık değişim ve dönüşüme uğradık. Ciddi bir değişim ve dönüşüm sürecinde bu fiyat farklılıkları da olacaktır. Bu koronavirüs sürecin hemen bitmeyeceğinin konusu zaten gündemde, esnafımız korkarak dükkanında çalışma gayreti gösterirken, bu kadar hazırlığın içinde bir daha kapatıldığı zaman masrafları yine cebinden ödemiş olacak. Yani burada devlet desteğinin her ne olursa olsun sağlanması gerekiyor. Devlet desteği sağlanırsa esnafımız, en azından evinin masraflarını karşılayabilir" dedi.

Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek

Kaynak: İHA

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