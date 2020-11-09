Dolar ve euro yeni haftaya düşüşle başladı

Geçen haftayı 8,51 seviyesinde kapatan dolar yeni haftaya 8,40 liradan başladıktan sonra 8,19 liraya kadar düştü. Euro da ciddi bir düşüş yaşayarak 9,77 liraya kadar geriledi.

Cuma günü piyasaların kapanmasının ardından hafta sonu ekonomide önemli gelişmeler yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevinden alınarak yerine Naci Ağbal getirildi. Bu gelişmenin ardından dün akşam ekonominin zirvesinde de ciddi bir hareketlilik oldu. Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından istifa paylaşımı yapılırken, bu paylaşımın doğru olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

DOLAR VE EURODA CİDDİ DÜŞÜŞ YAŞANDI

Geçen haftayı 8,51 seviyesinde kapatan dolar yeni haftaya düşüşle başlayarak 8,40 liradan işlem gördü. Düşüşü hızla devam eden dolar an itibariyle 8,19 liradan işlem görüyor. Aynı saatlerde euroda da ciddi bir düşüş gözlemlendi. Geçen haftayı 10,12 seviyesinde kapatan euro haftanın ilk işlem gününde 9,77 liradan işlem görüyor. Sterlin ise 10,91 liradan işlem görüyor.

Normalde kurların seyrinde ABD seçimleri ve koronavirüse ilişkin gelişmeler takip ediliyordu ancak son yaşanan olaylar yurtiçi gündemin ağırlık kazanmasına yol açtı.