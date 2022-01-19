Motorinden sonra bir zam da benzine! Gece yarısından itibaren geçerli olacak

Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının artmasıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarına zam bekleniyordu. Önceki gün motorine zam gelmesinin ardından bugün de gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 46 kuruş zam yapıldı. Son zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 14,05 liraya yükseldi.

Petrol fiyatlarının artmasının ardından benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyordu. Motorine önceki gün zam yapılırken, bugün de 46 kuruşluk benzin zammı açıklandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira olacak.

İLLERE GÖRE YENİ BENZİN FİYATLARI

Benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıkacak. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

MOTORİNE DE ZAM YAPILMIŞTI

Önceki gün de gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 52 kuruşluk yapılmıştı. Zamla birlikte Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de ise 13,82 liradan 14,34 liraya çıktı.