Benzin, Motorin, LPG ve Mazota yeniden zam mı geldi? 19-20 Ocak Perşembe Akaryakıta tekrardan zam mı geldi? Yeni zamlar ne kadar, kaç kuruş oldu?

Geçtiğimiz günlerde yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor. Peki, Benzin, Motorin ve Mazota yeniden zam mı geldi? 19 Ocak Akaryakıta tekrar zam mı gelecek? Yeni zamlar ne kadar oldu? Motorine ne kadar zam geldi? Mazota kaç TL zam geldi? Benzine ne kadar zam geldi? 19 Ocak 2022 Akaryakıt fiyatları ve daha fazlası sizlerle... İşte detaylar...

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre; benzin, motorin ve oto gaza yeniden zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira olacak. Fiyat artışı pompaya yansıyacak. Bunun ardından benzine yeniden zam yapıldı mı merak edildi. Peki, benzine tekrar zam mı geldi? Mazota tekrar zam mı geldi? Motorine yeniden zam mı geldi? Mazot güncel fiyatı kaç TL olacak? İşte detaylar...

BENZİN, MOTORİN VE MAZOTA TEKRARDAN ZAM MI GELDİ? (19-20 OCAK ÇARŞAMBA-PERŞEMBE)

Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının artmasıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarına zam bekleniyordu. Önceki gün motorine zam gelmesinin ardından bugün de gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 46 kuruş zam yapıldı. Son zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 13,59 liraya yükseldi.

Petrol fiyatlarının artmasının ardından benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyordu. Motorine önceki gün zam yapılırken, bugün de 46 kuruşluk benzin zammı açıklandı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira olacak.

Güncel zam oranları (19 Ocak Çarşamba):

Benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıkacak.

Güncel Benzin fiyatları:

İstanbul'da : 14,05 TL

14,05 TL Ankara'da : 13,64 TL

13,64 TL İzmir'de : 14,12 TL

BENZİN'E ZAM MI GELDİ?

Benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıkacak. Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

MOTORİN'E ZAM MI GELDİ?

Önceki gün de gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 52 kuruşluk yapılmıştı. Zamla birlikte Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de ise 13,82 liradan 14,34 liraya çıktı.

FİYATLANDIRMA NASIL BELİRLENİYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Türkiye'de LPG ürün fiyatlaması ise Cezayir'de bulunan Sonatrach piyasa fiyatları takip edilerek yapılıyor. Ürün fiyatı, toptancı marjı ile dağıtıcı ve bayii marjı, vergi öncesi LPG fiyatının ana bileşenlerini oluşturuyor. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi ilave edildiğinde nihai LPG fiyatına ulaşılıyor.

LPG'de bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklikler gösterebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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