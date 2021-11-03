Benzema resital yaptı! Real Madrid, Shakhtar Donetsk engelini 2 golle geçti
Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor
Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında Real Madrid, sahasında Shakhtar Donetsk'i 2-1 mağlup etti. Karim Benzema'nın 2 golle damga vurduğu maç sonunda puanını 9'a yükselten İspanyol devi liderliğini sürdürdü. Ukrayna temsilcisi ise 1 puanla son sırada kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu karşılaşmasında Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadyumu'nda Shakhtar Donetsk'i ağırladı. Karim Benzema'nın yıldızlaştığı maçta eflatun beyazlılar mücadelden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
BENZEMA DUBLE YAPTI
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 14. ve 61. dakikalarda Karim Benzema kaydetti. Shakhtar Donetsk'in tek golü ise 39. dakikada Fernando'dan geldi. Bu sonucun ardından Real Madrid, puanını 9'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Peş peşe 2. mağlubiyetini alan Shakhtar ise 1 puanla son sırada yer aldı.
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