Benzema, Paris Saint-Germain'i yok etti! Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ndeki tarihi maçta çeyrek final biletini aldı

Real Madrid ile Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında Santiago Bernabeu'da karşı karşıya geldi. Nefes kesen mücadeleyi İspanyol devi 3-1 kazandı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

BENZEMA ŞOV

Karşılaşmaya müthiş başlayan Paris Saint-Germain peş peşe bulduğu pozisyonların ardından 39.dakikada Mbappe'yle öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken, Real Madrid'i teknik direktör Ancelotti, 57. dakikada yaptığı değişikliklerle adeta ayağa kaldırdı. Rodrygo ve Camavinga'yı oyuna sokan İtalyan hoca, takıma adeta enerji pompaladı. Bu dakikadan itibaren sağlı sollu gelen Real Madrid, 61, 76 ve 78. dakikada Karim Benzema'nın golleriyle maçı 3-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.

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