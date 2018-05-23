Bennu Yıldırımlar Olay Yaratan Fotoğrafta Murat Cemcir'i Korudu
Bennu Yıldırımlar, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 'Ahlat Ağacı' filminin Cannes Film Festivali'nde kırmızı halıda poz verirken yaşanan olay için "Anlık bir şey, sorun yok" diyerek Murat Cemcir'i korudu.
Cannes'dan dönen ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar, Murat Cemcir ile arasında yaşanan poz polemiği için "Büyütecek bir şey yok" diyerek meslektaşını savundu.
"BENİM İÇİN SORUN DEĞİL"
Magazin muhabirlerine açıklama yapan Bennu Yıldırımlar, "Anlık olayları böyle değerlendirmeyin, büyütecek bir şey yok. Benim için sorun değil" dedi.
'İKİMİZİN DE İŞİ VAR, KONUŞMADIK'
"Murat Cemcir ile bu konuyu konuştunuz mu?" sorusuna da şu cevabı verdi: "İkimizin de işi var, konuşmadık. Saliselik fotoğraflar üzerinden varılan kanılar çoğu zaman yanlıştır, linç kültürü çok kötü."
İkilinin verdiği poz sosyal medyada "Bennu Yıldırımlar'ın büyük sabrı, Murat Cemcir'in zirve yapan ayıbı." olarak yorumlanmıştı.
YORUMLAR (5)
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TATLIM GELMEDİNMİ DAHA HADİ BAK DIŞARDA BEKLİYORLARCevap Yaz Yayından Kaldır
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Evdiz....aman aman önünden geçmem borç bitince seneti almak ölüm..tefeciler..Cevap Yaz Yayından Kaldır
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eşya gelmeden neden senet imzalarsın ki sende geçmiş olsunCevap Yaz Yayından KaldırTURAN..: eşya gelincemi imzalıyosun..hangi magazada var o ..sözleşme yapıp senet imzalatıyorlar..en geç 25 günde gelirdiyorlar bekleki gelsin..birde iptal olmaz yazdırıp imza attırdılar..boşluguma geldi ..yoksa kanmazdım...Yayından Kaldır
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ÇERKEZKÖY ..EVDİZ AVM..TAMBİR DOLANDIRICI..SENETİ İMZALATTILAR EŞYA YOK..İPTAL YOK..Cevap Yaz Yayından Kaldır