Bennu Yıldırımlar Olay Yaratan Fotoğrafta Murat Cemcir'i Korudu

Cannes'dan dönen ünlü oyuncu Bennu Yıldırımlar, Murat Cemcir ile arasında yaşanan poz polemiği için "Büyütecek bir şey yok" diyerek meslektaşını savundu.

"BENİM İÇİN SORUN DEĞİL"

Magazin muhabirlerine açıklama yapan Bennu Yıldırımlar, "Anlık olayları böyle değerlendirmeyin, büyütecek bir şey yok. Benim için sorun değil" dedi.

'İKİMİZİN DE İŞİ VAR, KONUŞMADIK'

"Murat Cemcir ile bu konuyu konuştunuz mu?" sorusuna da şu cevabı verdi: "İkimizin de işi var, konuşmadık. Saliselik fotoğraflar üzerinden varılan kanılar çoğu zaman yanlıştır, linç kültürü çok kötü."

İkilinin verdiği poz sosyal medyada "Bennu Yıldırımlar'ın büyük sabrı, Murat Cemcir'in zirve yapan ayıbı." olarak yorumlanmıştı.