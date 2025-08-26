Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman? Benfica Fenerbahçe maçı TRT 1'de mi?

Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman? Temsilcimiz Fenerbahçe, İstanbul'daki ilk maçın ardından rövanş için Portekiz deplasmanına gidiyor. Taraftarlar, bu karşılaşmanın sonucuna göre Şampiyonlar Ligi League Phase bileti alınıp alınamayacağını öğrenmek istiyor. İşte Benfica Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının yanıtları ve maç detayları…

BENFICA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Benfica – Fenerbahçe maçı, 27 Ağustos Çarşamba günü saat 22:00'de başlayacak.

BENFICA FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanacak ve Türkiye'deki futbolseverler için TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, bu maçı kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına yükselmeyi hedefliyor.

DEPLASMANDA GALİBİYET YOK

Portekiz'in Benfica ekibi karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi bileti için sahaya çıkacak Fenerbahçe, rakibiyle bu deplasmanda daha önce 3 kez karşı karşıya geldi.

1975-1976 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi müsabakasını Benfica 7-0 kazanırken, iki takım bir sonraki eşleşmesini 2012-2013 yılında yaşadı.

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde sahasında 1-0 kazanan Fenerbahçe, Benfica'ya deplasmanda 3-1 mağlup olarak final şansını kaybetmişti.

İki ekip Portekiz'de son resmi maçını 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda oynadı. Benfica sahasındaki maçı 1-0 kazanırken, deplasmanda da 1-1 berabere kalarak tur atlayan taraf oldu.

Fenerbahçe ile Benfica, bu sezon başında Esuebio Kupası kapsamında oynanan hazırlık maçında da karşı karşıya geldi. Benfica, taraftarı önünde 3-2 kazandı.

FENERBAHÇE'NİN UEFA KADROSU

UEFA Şampiyonlar Ligi için kadro bildirimini yapan Fenerbahçe'de Diego Carlos, Mert Hakan Yandaş ve Rodrigo Becao listede yer almıyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro şu şekilde:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Dominik Livakovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, Talisca, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri.