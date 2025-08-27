Benfica Fenerbahçe hangi kanalda? Benfica Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor?

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Portekiz takımlarıyla bugüne kadar 13 kez karşılaştı. Bu mücadelelerin 5'ini kazanmayı başaran sarı-lacivertliler, 2 maçta beraberlik alırken 6 karşılaşmada ise rakiplerine mağlup oldu. Avrupa sahnesinde Fenerbahçe'nin karşılaştığı ilk Portekiz temsilcisi de yine Benfica olmuştu.

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇININ STADI

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş mücadelesi, Lizbon'un ünlü futbol mabedi Estádio da Luz'da oynanacak.

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

27 Ağustos 2025 Çarşamba günü sahne alacak olan karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde rövanş heyecanı futbolseverlerle buluşuyor. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele, Türksat uydusu üzerinden ve internet yayınlarıyla birlikte farklı dijital platformlarda da ücretsiz şekilde izlenebilecek.

TRT 1 KANAL VE ERİŞİM BİLGİLERİ

TRT 1; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar üzerinden izlenebilecek. Ayrıca TRT 1, Türksat uydusu ve çevrim içi yayın seçenekleriyle de geniş bir erişim imkânı sunuyor.

BENFİCA – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ TARİHTE?

Avrupa arenasındaki kritik karşılaşma, 27 Ağustos Çarşamba günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.