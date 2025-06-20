Benfica Auckland City maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Benfica Auckland City golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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BENFİCA AUCKLAND CİTY MAÇI KAÇ KAÇ?

Benfica Auckland City maçı 1-0'lık Benfica üstünlüğüyle devam ediyor.

BENFİCA AUCKLAND CİTY MAÇI CANLI İZLE

Benfica Auckland City maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

BENFİCA AUCKLAND CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Benfica Auckland City maçı bu akşam saat 19.00 itibariyle başlayacak.

BENFİCA AUCKLAND CİTY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Benfica Auckland City maçı Orlando'da, Inter&Co Stadyumu'nda oynanacak.