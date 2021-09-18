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Bellona Kayseri Basketbolda forma numaraları belli oldu

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Bellona Kayseri Basketbolda forma numaraları belli oldu

Bellona Kayseri Basketbol'un 2021-2022 sezonunda giyeceği forma numaraları belli oldu.

Bellona Kayseri Basketbol'un 2021-2022 sezonunda giyeceği forma numaraları belli oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol yeni sezondan umutlu. Yeni sezonda hem FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde hem de Türkiye Ligi'nde mücadele edecek olan sarı kırmızılı ekipte gözler yükseklerde. Bellona Kayseri Basketbolda sezonunda kadroda yer alan boyuncuların forma numaraları şöyle:

0-Reneta Brezinova

1-İlayda Derman

3-Zeynep Öykü Kalbisağde

8-Sevgi Tonguç

9-Derin Yaya

11-Broooque Williams

13-Farhiya Abdi

14-Egle Svetoraite

19-Gizem Tüzün

21-Helin Boybeyi

24-Japreece Dean

38-Melike Tuğba Oral - KAYSERİ

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