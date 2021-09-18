Bellona Kayseri Basketbolda forma numaraları belli oldu
Bellona Kayseri Basketbol'un 2021-2022 sezonunda giyeceği forma numaraları belli oldu.
Bellona Kayseri Basketbol'un 2021-2022 sezonunda giyeceği forma numaraları belli oldu.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol yeni sezondan umutlu. Yeni sezonda hem FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde hem de Türkiye Ligi'nde mücadele edecek olan sarı kırmızılı ekipte gözler yükseklerde. Bellona Kayseri Basketbolda sezonunda kadroda yer alan boyuncuların forma numaraları şöyle:
0-Reneta Brezinova
1-İlayda Derman
3-Zeynep Öykü Kalbisağde
8-Sevgi Tonguç
9-Derin Yaya
11-Broooque Williams
13-Farhiya Abdi
14-Egle Svetoraite
19-Gizem Tüzün
21-Helin Boybeyi
24-Japreece Dean
38-Melike Tuğba Oral - KAYSERİ
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