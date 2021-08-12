SPOR Bellona Kayseri Basketbol ilk antrenmanını gerçekleştirdi
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SPOR Bellona Kayseri Basketbol ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Bellona Kayseri Basketbol ilk antrenmanını gerçekleştirdiİlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

SPOR Bellona Kayseri Basketbol ilk antrenmanını gerçekleştirdi

İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA) -

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nda geçen sezon da takımda kalanlar ve yeni yerli transferlerle birlikte alt yapıdan A takıma çıkartılan 6 basketbolcu sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Başantrenör Ayhan Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk kısmında ısınma çalışması yapan sporcular idmanın ikinci yarısında performans testinden geçti.

AHMET BOZBEY: BÜTÇEMİZ DAHİLİNDE İYİ BİR KADRO OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIK

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, "Türk oyuncularla sezonu açtık. Yabancı oyuncularımız Eylül ayının ilk günlerinde bize dahil olacak. Avrupa Ligi maçımızı 20 Eylül'de ön eleme maçı oynayacağız. Bu nedenle hızlı hareket etmemiz gerekiyor. Teknik - taktik antrenmanlar başlayacak. Daha sonra hazırlık maçlarımız olacak. Ankara, Adana gibi yerlerde hazırlık maçı oynamayı planlıyoruz. Senelerdir yaptığımız Erciyes Cup turnuvasını ligden 1 hafta önce yapmak istiyoruz. Taraftarımız başarıya alışkın. Taraftarımız uzun zaman sonra başarı istiyor. Bütçemiz dahilinde iyi bir kadro oluşturmaya çalıştık. İnşallah her şey güzel olur. İnşallah tribünler dolar ve alışık olduğumuz başarılı günleri görürüz" diye konuştu.

DERİN YAYA: AVRUPA LİGİ'NDE ÖN ELEMEYİ GEÇİP GRUPLARA KALMAK İSTİYORUZ

Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferlerinden 23 yaşındaki gard Derin Yaya ise, "Benim için yeni bir takım, yeni bir heyecan. Burada da yeni hedefler var. Öncelikle Avrupa Ligi'nde ön elemeyi geçip gruplara kalmak istiyoruz. Daha sonra da lig başlayacak. Uzun bir maraton bizi bekliyor. Önümüzdeki 1 aylık zamanı sıkı çalışarak, hazır olmaya çalışacağız. Yabancılarımız da gelince tam takım olarak daha iyi çalışacağımızı düşünüyorum. Umarım hedeflerimize ulaşırız. Sakatlığın yaşanmadığı güzel ve başarılı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

SPOR Bellona Kayseri Basketbol ilk antrenmanını gerçekleştirdi
SPOR Bellona Kayseri Basketbol ilk antrenmanını gerçekleştirdi
SPOR Bellona Kayseri Basketbol ilk antrenmanını gerçekleştirdi
SPOR Bellona Kayseri Basketbol ilk antrenmanını gerçekleştirdi
SPOR Bellona Kayseri Basketbol ilk antrenmanını gerçekleştirdi
SPOR Bellona Kayseri Basketbol ilk antrenmanını gerçekleştirdi
SPOR Bellona Kayseri Basketbol ilk antrenmanını gerçekleştirdi
SPOR Bellona Kayseri Basketbol ilk antrenmanını gerçekleştirdi
SPOR Bellona Kayseri Basketbol ilk antrenmanını gerçekleştirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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