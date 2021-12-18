Bellona Kayseri Basketbol - Bursa Büyükşehir Belediye: 79 - 83 - Haberler Spor
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Bellona Kayseri Basketbol - Bursa Büyükşehir Belediye: 79 - 83

Bellona Kayseri Basketbol - Bursa Büyükşehir Belediye: 79 - 83
Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Haberler | Spor

SALON: Kadir HasHAKEMLER: Yiğit Gönültaş, Uygar Kurt, İzel Deniz PehlivanBELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 6, Meltem, Sevgi 2, Williams 24, Farhiya, Sventroaite 28, Gizem 2, Helin, Slocum 17BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Cuic 21, Gizem Mürüvet 10, İlemnur, Merve 11, Duygu 2, Gonca 4,...

KAYSERİ (DHA) -

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Yiğit Gönültaş, Uygar Kurt, İzel Deniz Pehlivan

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 6, Meltem, Sevgi 2,  Williams 24, Farhiya, Sventroaite 28, Gizem 2, Helin, Slocum 17

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Cuic 21, Gizem Mürüvet 10, İlemnur, Merve 11, Duygu 2, Gonca 4, Daci, Macaulay 8, Doyle 27

1'İNCİ PERİYOT: 13 - 23

DEVRE:   27 - 36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49 - 60

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Bursa Büyükşehir Belediye'ye 83-79'luk skorla yenildi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 28 sayıyla Bellona Kayseri Basketbol'dan Egle Sventroaite oldu.


- Kayseri
Bellona Kayseri Basketbol - Bursa Büyükşehir Belediye: 79 - 83

Bellona Kayseri Basketbol - Bursa Büyükşehir Belediye: 79 - 83

Bellona Kayseri Basketbol - Bursa Büyükşehir Belediye: 79 - 83

Bellona Kayseri Basketbol - Bursa Büyükşehir Belediye: 79 - 83

Demirören Haber Ajansı / İlyas Kaplan - Spor Haberleri

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