Bella Hadid müslüman mı? Bella Hadid nereli, kaç yaşında?

Bella Hadid'in sosyal medyada yaptığı paylaşımların ardından vatandaşlar Bella Hadid müslüman mı? sorusunun yanıtını araştırdı. Filistin'e destek gösterilerine katılan ve yaptığı paylaşımlarla büyük beğeni toplayan Bella Hadid hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Hadid kardeşlerden olan Bella Hadid, yaptığı paylaşımlarla gündem olan manken hakkında Bella Hadid müslüman mı? Bella Hadid nereli, kaç yaşında? sorularının yanıtları araştırılıyor.

BELLA HADID KİMDİR, NERELİ?

Bella Hadid, Los Angeles'ta dünyaya geldi ve 1996 doğumlu.

Annesi Hollandalı ve baba Mohammed Hadid ise Filistinli. Aile ise kendisini müslüman olarak kabul etmiş. Kendisinden büyük öz kız kardeşi Gigi Hadid ve erkek kardeşi Anwar Hadid var ve bir de babasından olan üç üvey kardeşi daha vardır. Binicilik yapmayı çok seviyor ve 2016 Rio Olimpiyatlarına katılmak istemişti ancak Laym hastalığı nedeniyle bu hayalinden vazgeçmek zorunda kaldı.

2014 yılının Sonbahar aylarında Parsons Tasarım Okulunda Fotoğrafçılık okumaya başladı ancak daha sonra IMG Models şirketiyle anlaştı ve okulu modellik kariyeri için bırakmak zorunda kaldı. Ancak modellik kariyeri bitince okula dönüp moda fotoğrafçılığı üstünde çalışmalar yapmak istiyor aynı zamana da yazmayı ve oyunculuk yapmayı da çok seviyor.Güzel model önce Londra, New York, Milan gibi şehirlerde düzenlenen çeşitli ünlü markaların defilelerinde podyuma çıktı. Sonrasında ise Vogue, V, Elle gibi moda dergilerinde yer aldı. Şimdi ise defilelerde yer almaya devam ediyor.

Kalabalık bir aileye sahipler… Anne ve babalarının diğer evliliklerinden toplam 7 kardeşleri daha var. Annesi Yolanda, Kanadalı ünlü prodüktör David Foster ile evli.

2014'te IMG Models şirketi ile profesyonel modellik kariyerine başlayan Bella, ilk kez 2014 Eylül ayında düzenlenen New York Moda Haftası'nda model boy gösterdi. Daha sonra ise Balmain'in 2015 Sonbahar/ Kış koleksiyonu için poz verdi. Yeni olmasına rağmen birçok markanın peşinden koştuğu biri oldu. Şimdiye dek Tom Ford, Diane von Furstenberg, Tommy Hilfiger, Jeremy Scott, Topshop, Burberry, Philipp Plein, Moschino, Missioni, Bottega Veneta ve Marc Jacobs gibi birçok ünlü markanın podyumunda yer aldı.

2015 Aralık ayında ilk manken olarak Chanel defilesinde boy gösterdi.Markaların olduğu kadar dergilerinde dikkatini çeken Bella şimdiye dek dünyaca ünlü Seventeen, Vogue ve Elle gibi birçok dergide poz verme şansını elde etti.Hadid aynı zamanda 2015 Aralık'ından itibaren çıkmaya başladığı erkek arkadaşı olan The Weeknd'in "In The Night" şarkısının klibinde de yer aldı

BELLA HADID MÜSLÜMAN MI?

Hadid kardeşlerin bir diğeri olan Bella Hadid de her fırsatta Müslüman olduğunu dile getiriyor. Bella Hadid bir dergiye verdiği röportajda Müslüman olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.