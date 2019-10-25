Belhanda'nın menajeri William D'avila: Belhanda'ya yıllık 9 milyon euro önerdiler

25.10.2019 19:35

Younes Belhanda'nın menajeri William D'avila, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. D'avila, "Belhanda Galatasaray'a aşkla bağlı. Bunu fırtınalı bir aşk öyküsüne benzetebiliriz. Kulübü çok seviyor. Fatih Terim'i çok seviyor. Terim de onu çok seviyor. Belhanda çok iyi bir insan. Kimsenin dedikodusunu yapmaz. Hissettiğini söyler. Oynadığı maçlarda Galatasaray kazanıyor. Montpellier'de şampiyonluk. Dinamo Kiev'de şampiyonluk. Nice'de Avrupa Kupaları'na katılma derecesi elde ettiler. Galatasaray'da iki şampiyonluk ve kupalar. Hep kazanan bir oyuncu." dedi.

"GALATASARAY'I PARAYA DEĞİŞMEDİ"

Ünlü menajer, "Yaz döneminde Suudi Arabistan'dan iki teklif getirdim ona. Yıllık 9 milyon euro önerdiler. Reddetti. Geçtiğimiz Ocak ayında Monaco ısrarla istedi. Reddetti. Çünkü Galatasaray'ı çok seviyor. Ailesi burada çok mutlu. İstanbul'da harika bir yaşamları var. Galatasaray'ı paraya değişmedi." diye konuştu.