Belhanda'nın menajeri William D'avila: Belhanda'ya yıllık 9 milyon euro önerdiler

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda'nın menajeri William D'avila, "Yaz döneminde Suudi Arabistan'dan iki teklif getirdim ona. Yıllık 9 milyon euro önerdiler. Reddetti. Geçtiğimiz Ocak ayında Monaco ısrarla istedi. Reddetti. Çünkü Galatasaray'ı seviyor." dedi.

25.10.2019 19:35
Belhanda'nın menajeri William D'avila: Belhanda'ya yıllık 9 milyon euro önerdiler

Younes Belhanda'nın menajeri William D'avila, Radyospor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. D'avila, "Belhanda Galatasaray'a aşkla bağlı. Bunu fırtınalı bir aşk öyküsüne benzetebiliriz. Kulübü çok seviyor. Fatih Terim'i çok seviyor. Terim de onu çok seviyor. Belhanda çok iyi bir insan. Kimsenin dedikodusunu yapmaz. Hissettiğini söyler. Oynadığı maçlarda Galatasaray kazanıyor. Montpellier'de şampiyonluk. Dinamo Kiev'de şampiyonluk. Nice'de Avrupa Kupaları'na katılma derecesi elde ettiler. Galatasaray'da iki şampiyonluk ve kupalar. Hep kazanan bir oyuncu." dedi.

"GALATASARAY'I PARAYA DEĞİŞMEDİ"

Ünlü menajer, "Yaz döneminde Suudi Arabistan'dan iki teklif getirdim ona. Yıllık 9 milyon euro önerdiler. Reddetti. Geçtiğimiz Ocak ayında Monaco ısrarla istedi. Reddetti. Çünkü Galatasaray'ı çok seviyor. Ailesi burada çok mutlu. İstanbul'da harika bir yaşamları var. Galatasaray'ı paraya değişmedi." diye konuştu.


VİDEO: Belhanda'nın menajeri William D'avila: Belhanda'ya yıllık 9 milyon euro önerdiler
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YORUMLAR (5)

  • BENCE:
    hemen ikilesin o zaman , Galataaray da 10 numaralı formatı giyenlere hakarettir bunun kalması
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  • ANALİST:
    Tüm suçu bu adama yıktınız ya, az buçuk futboldan anlayan insan Belhanda''nın takım için ne kadar faydalı olduğunu görür, oyunu çift yönlü oynayan ender 10 numaralardan biridir kendisi, bu yüzden futboldan anlamayanlar boş yorum yazmasın. Önce takımın geneline bakın, takımda genel olarak yardımlaşma eksik bir isteksizlik var, futbolu ağır oynuyoruz.
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  • M.ÇEK:
    Hemen götür yalancı götürmezsen namertsin. Oralar Türkiye gibi çiftlik mi? GS yi niye sevsin. Yalan söyleme parayı ve İstanbul''u seviyor
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