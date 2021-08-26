Belediyespor yeni sezonda Karacabeylilerin yüzünü güldürecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediyespor yeni sezonda Karacabeylilerin yüzünü güldürecek

Belediyespor yeni sezonda Karacabeylilerin yüzünü güldürecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TECO Karacabey Belediyespor Kulübü yöneticileri, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak'ı makamında ziyaret etti.

TECO Karacabey Belediyespor Kulübü yöneticileri, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile birlikte gerçekleştirdiği ziyaretlerde, Bursa Valisi Yakup Canbolat ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak'ı makamında ziyaret etti.

TECO Karacabey Belediyespor Başkanı Sarp Yalçınkaya, yeni sezona hazır olduklarını ve bu yıl da iddialı bir futbol sergileyerek şampiyonluk için mücadele edeceklerini belirtti. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da, Karacabey'in artık spor ile anılan bir şehir olduğuna vurgu yaparak, futbol ve voleybolda ulusal başarılara imza atıldığını ve diğer branşlarda da önemli başarılar beklediklerini söyledi.

Vali Canbolat da TECO Karacabey Belediyespor'u ilgiyle takip ettiklerini belirterek, çalışmalarında yönetime başarılar diledi. Canbolat'ın ardından Vali Yardımcıları Mustafa Özsoy ile Yusuf Gökhan Yolcu da ziyaret edildi.

Valiliğin ardından Karacabeyli heyetin bir sonraki durağı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak oldu. Gerçekleşen ziyarette, takımın çalışmaları hakkında bilgi verilirken yine burada da Karacabey'de gerçekleşen spor faaliyetleri üzerine görüşüldü.

Öte yandan ziyaretlerde Vali Yakup Canbolat ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak'a, TECO Karacabey Belediyespor forması hediye edildi. - BURSA

Belediyespor yeni sezonda Karacabeylilerin yüzünü güldürecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Nuri Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Burcu Biricik Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Marcao Muslera Erol Bulut Mustafa Denizli Sadık Çiftpınar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Belediyespor yeni sezonda Karacabeylilerin yüzünü güldürecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 15:18:05. #1.15#

title