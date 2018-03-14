Belediyelere Kritik Ofis Çağrısı: Bunu Durdurun!

Ersa Mobilya'nın öncülüğüde Salt Galata'da düzenlenen 'Ersa ile Mekanlar' paneli yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Dört ana oturum şeklinde gerçekleştirilen panelde 'Çalışma Mekanları Nedir, Ne Değildir?, Çalışma Mekanı Trendleri, Çalışma Mekanlarında Verimlilik ve 'Ofis Dışında: Yöneticilerden Çalışma Kültürüne Bakış' gibi başlıklar altında söyleşiler yapıldı.

Panelde söz alan Propin Kurucu Ortağı Aydan Bozkurt, belediyelerin küçük ölçekli ofis inşaasına bir sınırlama getirmesi gerektiğini ifade ederken, British American Tobacco Türkiye Genel Müdürü Gökhan Bilgiç ise ofis çalışanlarının ortalama bir hesapla ömrünün yüzde 35'ini iş yerlerinde geçirdiğini belirterek bu nedenle ofislerin daha 'yaşanabilir' bir hale getirlmesinin önemine işaret etti.

Bakırküre Mimarlık Kurucusu Gürhan Bakırküre'nin moderatörlüğünde yapılan oturumda değerlendirmelerde bulunan British American Tobacco Türkiye Genel Müdürü Gökhan Bilgiç, Great Place to Work İletişim ve Pazarlama Müdürü Volkan Tarsus, Propin Kurucu Ortağı Aydan Bozkurt ve Joint İdea Kurucu Ortakları Eda Çarmıklı ile Markus Lehto bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaştı.

"Belediyelerin devreye girmesi gerekiyor"

Konuşmalarda genel olarak teknolojinin gelişmesiyle birlikte kurum kültürünün de bir kademe daha ön plana çıktığı vurgulanarak artık evlerin de birer ofis haline geldiği ifade edildi. Kurum kültürünün oturtulmasıyla birlikte insanların işlerini severek yapmalarının da önemine vurgu yapıldı.

Ofis tercihlerinin artık farklılaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Propin Kurucu Ortağı Aydan Bozkurt, belediyelerin yeni ofisler konusunda harekete geçmesi gerektiğine vurgu yaptı. Artık daha geniş ofislerin tercih sebebi olduğunu hatırlatan Bozkurt, küçük metrekarelerle yapılmak istenilen ofislere belediyelerin, zaten buraların pazarlanmasının zor olması dolayısıyla izin vermemesi gerektiğinin altını çizdi. "Senaryolarla hareket ederek bu şehre karşı bu suçları işlemememiz gerekiyor" diyen Bozkurt, üst belediye gibi üst kademe yönetim birimlerinin bu gidişe bir dur demesi gerektiğini hatırlattı.

Ofis çalışanlarının yüzde 35'lik ömür dilimi ofislerde geçiyor

British American Tobacco Türkiye Genel Müdürü Gökhan Bilgiç ise home ofis kavramına değinerek sürekli evden çalışmanın uzun vadede verimliliği düşürdüğüne dikkat çekti. Bilgiç, bir insanın günde 8 saatlik bir çalışma süresiyle ömrünün yaklaşık yüzde 35'ini ofislerde geçirdiğini ifade ederek bu nedenle çalışanlarının ofisteki mutluluğunun öncelenmesi konusunun altını çizdi.

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