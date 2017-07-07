Belediye'den ulusal marketlere yönelik radikal karar

Dursunbey Belediye Meclisinden ulusal marketlere yönelik emsal oluşturacak karar

Belediye küçük esnafı korumak için market zincirlerine "dur" dedi



BALIKESİR - Dursunbey Belediyesi İlçe merkezinde çoğalmaya başlayan ulusal marketlerin açılmasına önlem olmak amacı ile meclis kararı aldı. Buna göre İlçe nüfusu 50 bin oluncaya kadar yeni zincir marketlere ruhsat verilmeyecek.

Dursunbey Belediye Meclisi, ilçede faaliyet gösteren küçük esnafları korumak ve ilçe merkezinde oluşacak olan olası trafik sorunu sebebi ile oy birliği ile örnek olacak bir karara imza attı. Belediye Meclis gündeminin sekizinci sırasında yer alan zincir marketler (Ulusal marketler) konulu teklifi oylayan Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, 11 AK Partili meclis üyesi ve 2 MHP'li meclis üyesinin kabul oyları ile bu marketlere yönelik yaptırımların onanması kararı aldı.

Dursunbey Belediye Meclisi kararın istinaden yapılan açıklamada; "İlçemizin nüfusu 2016 yılı itibarı ile 37435 göz önünde bulunduğunda faaliyet gösteren zincir marketlerin yeterli sayıda olduğu, müracaatlara sınırlandırma vb. önlemler alınmaz ise hem ilçemizdeki küçük esnaf (Bakkal, Market, Büfe vb.) mağduriyeti, hemde trafik açısından sıkıntılar yaşanacağı düşünüldüğünden, zincir marketlere (Ulusal Marketler) sınırlandırma getirilmesi için müracaatlarında aranan şartlara dair 13 (onüç) maddelik aranan şartlar oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

Buna göre Dursunbey'de ulusal marketlerde aranan şartlar şöyle sıralandı; 'İş yeri alanı içerisinde depolama alanı yoksa, bodrum kattan, satış yapılan zemin kata malzeme sevkiyatı için yapı ruhsatına tabi asansörün bulunması, Zincir marketlerde giriş ve çıkış kapısı haricinde olağanüstü durumlar için (yangın, deprem vb.) üçüncü bir kapısının bulunması, Binanın kendi alanı içerisinde yapısal olarak engelli (yaya kaldırımına veya yola işgal olmadan) giriş ve çıkışının bulunması, Havalandırma klimalarının cephelerinin çevresinde bulunan mahalle sakinlerini rahatsız etmeyecek şekilde olması, İki ulusal market arası en az 500 metre mesafede olması, Ulusal marketin bulunduğu alanda, trafik sorunu yaşanmaması için iş yerinin kavşaklara en az 50 metre mesafede olması, ulusal marketlerde iş yeri alanı içerisinde, ayrı çocuk emzirme ve bakım odası yeri bulundurulması, yapı ruhsatına uygun ulusal market işletmesinin çalışma alanı olarak en az 350 m2, depolama alanı olarak da en az 250 m2 olması, İşletmenin çalışma alanına bitişik otopark yönetmeliğine uygun olacak şekilde otopark alanı olması, İlgili kurumlardan olumlu görüş yazılarının alınması, ulusal market iş yeri alanı içerisinde geri dönüşüm depolama alanı olması, Her 10 000 nüfus için 1 zincir market iş yeri açılmasına müsaade edilecektir. Bundan sonra ruhsat talepleri nüfus oranına göre verilecektir, ulusal marketlerde aranması gereken şartlar 13 maddeden ibaret olup, 13 madde şartlarının oluşması durumunda; şartları taşıyan ulusal market talepleri için "İş yeri açma ve çalışma ruhsatı" düzenlenmesi uygun görülecektir' şartları konuldu.

Vatandaşların da destek verdiği bu karar özellikle ilçe esnafını çok sevindirirken, Dursunbey Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Oğuz Çakırcalı'da Dursunbey Belediye Meclisine bu radikal karardan dolayı teşekkür etti.