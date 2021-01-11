Belediye Başkanı Öztürk gazetecilerle bir araya geldi

Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçedeki gazetecilerle bir araya geldi.

İlçede bir restoranda düzenlenen programda konuşan Öztürk, gazetecilerin büyük bir emek vererek mesleklerini sürdürdüklerini söyledi.

Gazetecileri çalışma arkadaşları olarak gördüğü ifade eden Öztürk, "Demokrasi kültürünün geliştiği dönemlerden beri, basının demokrasi kültürüne ve demokratik işleyişe ne kadar katkı sunduğunu hepimiz bilmekteyiz. Hem yerelde hem genelde basının öneminin, gücünün ve halkı bilgilendirme noktasındaki etkilerinin farkındayız. Bu anlamda şeffaf bir belediyecilik anlayışı ile yapılan veya yapılamayanları basın aracılığı ile halkımızla paylaşmak bizim anlayışımızdır." diye konuştu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk