Belediye 2 yeni aracı bünyesine kattı
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Belediye 2 yeni aracı bünyesine kattı

Belediye 2 yeni aracı bünyesine kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sivas Belediyesi 4 milyon lira değerinde 6 ton su taşıma kapasiteli iki yeni itfaiye aracını bünyesine kattı.

Sivas Belediyesi 4 milyon lira değerinde 6 ton su taşıma kapasiteli iki yeni itfaiye aracını bünyesine kattı.

Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü hizmet kalitesini artırmak amacıyla araç filosunu genişleterek yeni 2 itfaiye aracını daha bünyesine kattı. 6 ton su taşıma kapasitesine sahip yeni araçlar Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'in katılımıyla İtfaiye Müdürlüğü Yenişehir İstasyonunda tanıtıldı. Araç tanıtım programı öncesi itfaiye araçlarını inceleyen Başkan Bilgin, itfaiye araçları hakkında detaylı bilgi aldı.

4 milyon TL değerinde

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin burada yaptığı açıklamada, "Şehrimize daha iyi hizmet edebilmek için itfaiye araçlarımızı periyodik olarak yeniliyoruz. Bugün de itfaiye teşkilatımıza kazandırmış olduğumuz iki adet tam donanımlı itfaiye araçlarımızı tanıtmak için bir aradayız. Yeni aldığımız 2 aracımız yaklaşık 4 milyon TL değerinde 6 ton su taşıma kapasitesine sahip. Allah korusun zor günlerde, sıkıntılı süreçlerde, yangında, depremde, sel felaketi gibi alanlarda itfaiye teşkilatımızın güçlü olması gerekiyor. Biz de bu noktada gerekli yatırımları yaparak hem şehrimize hizmet etmek hem de istenmeyen kazalar başta olmak üzere yangınlara daha hızlı müdahalede bulunmak için araç sayımızı artırıyoruz" dedi.

"Orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı"

Başkan Bilgin, "Malumunuz ülkemizin güneyinde orman yangınları hepimizin ciğerini yaktı. Bu noktada da bizim ekiplerimizden mesai arkadaşlarımız ve araçlarımız bir hafta boyunca oralarda yangın söndürme çalışması yaparak ortak bir çalışma içerisinde müdahalede bulundular. İlimizde de istenmeyen bu olaylarla karşılaşmamak için olası bir yangın yerine hızlı bir şekilde tüm ekip ve ekipmanlarımızla ulaşabilmek için gerekli altyapıyı da hazır etmemiz gerekiyor. Ben bu noktada şehrimize kazandırdığımız yeni araçların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Temennimiz tabii ki de aldığımız bu yeni araçların hiç kullanılmaması hiç bu tür olayların yaşanmaması" şeklinde konuştu. - SİVAS

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Belediye 2 yeni aracı bünyesine kattı
Belediye 2 yeni aracı bünyesine kattı
Belediye 2 yeni aracı bünyesine kattı
Belediye 2 yeni aracı bünyesine kattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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