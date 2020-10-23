Belçika Başbakanı de Croo 'Koronavirüs ulusal kriz' dedi, Liege'de sahra hastanesi kurulması gündemde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Belçika Başbakanı de Croo 'Koronavirüs ulusal kriz' dedi, Liege'de sahra hastanesi kurulması gündemde

23.10.2020 13:27 | Son Güncelleme: 23.10.2020 13:33
Belçika Başbakanı de Croo 'Koronavirüs ulusal kriz' dedi, Liege'de sahra hastanesi kurulması gündemde

Koronavirüs vakalarının günlük ortalama 10 bini geçtiği Belçika'da hükümet, "ulusal bir kriz" yaşandığını belirterek, önlemlerin daha da artırılmasını kararlaştırdı.

Koronavirüs vakalarının günlük ortalama 10 bini geçtiği Belçika'da hükümet, "ulusal bir kriz" yaşandığını belirterek, önlemlerin daha da artırılmasını kararlaştırdı. Belçika'da bütün profesyonel spor müsabakalarına seyirci yasağı getirildi. Üniversitelerde sınıfların doluluk oranı yüzde 20 ile sınırlandırıldı.

"Salgının ikinci dalgasının Lombardiya'sı" olarak adlandırılan Liege eyaletinde ise artan hasta sayısı nedeniyle sahra hastanesi kurulması gündemde.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Cuma sabahı düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgını nedeniyle "ulusal bir kriz yaşandığına" işaret etti.

"Ulusal krizi aşmanın, ulusal dayanışma ile mümkün olacağını vurgulayan Belçika Başbakanı, hükümetin aldığı yeni önlemleri açıkladı.

Hemen yürürlüğe girecek ve en az 19 Kasım'a kadar devam edecek önlemler şöyle:





Hastanelere her gün ortalama 500 başvuru

Günlük enfeksiyon sayısının ortalama 10 binin üzerinde olduğu Belçika'da, hastanelere de de her gün ortalama 500 başvuru yapılıyor.

Özellikle Liege eyaletindeki hasta yoğunluğu nedeniyle hastanelerin ciddi kapasite sorunu yaşadığı belirtiliyor.





Liege'deki yoğun bakım uzmanları, acil önlem alınmazsa, Avrupa'da salgının en ağır hissedildiği İtalya'nın Lombardiya bölgesinde olduğu gibi, koridorların hastalarla dolacağını savunuyor.

Hastanelerin yaşadığı kapasite sorunu nedeniyle Liege'deki hastalar başka kentlere taşınıyor. Liege Belediye Başkanı Willy Demeyer, kentteki eski bir hastaneyi, Covid-19 hastaları için sahra hastanesine dönüştürmek için askeri yetkililerle temas kuracağını açıkladı.

Bioistatistik uzmanı Prof. Dr. Geert Molenberghs'e göre, son 2 hafta içinde 11 milyonluk Belçika'da nüfusun yüzde 1'i enfekte oldu. Vakaların hızla arttığına dikkati çeken Molenberghs, gerçek koronavirüs rakamının, nüfusun yüzde 3 ile 5'ine doğru gittiğini söyledi.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Bülent Turan Abdülhamit Gül Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Sezen Aksu Yavuz Bingöl Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Ozan Tufan Metin Oktay Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Daha Fazla Uefa Ankara Avrupa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belçika Başbakanı de Croo 'Koronavirüs ulusal kriz' dedi, Liege'de sahra hastanesi kurulması gündemde - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.10.2020 14:29:18. #1.14#
title