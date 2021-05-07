Belarus Nükleer Güç Santralinin 2. ünitesine ait reaktör yakıt yüklemesine hazır
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Belarus Nükleer Güç Santralinin 2. ünitesine ait reaktör yakıt yüklemesine hazır

Belarus Nükleer Güç Santralinin 2. ünitesine ait reaktör yakıt yüklemesine hazır
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Genel tasarımcılığını ve genel yükleniciliğini Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Mühendislik Biriminin yaptığı Belarus Nükleer Güç Santralinde (NGS), 2.

Genel tasarımcılığını ve genel yükleniciliğini Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Mühendislik Biriminin yaptığı Belarus Nükleer Güç Santralinde (NGS), 2. ünitenin reaktörüne yapılacak ilk yakıt yüklemesi için gerekli yakıt demeti ile kontrol ve koruma sistemine ait emici çubukların teslim ve giriş denetimleri başarıyla tamamlandı.

Giriş denetim süreci, Rosatom'a bağlı mühendislik şirketi Atomstroyexport ile yakıt üreticisi ve Rosatom TVEL Yakıt Şirketi iştiraki Novosibirsk Kimyasal Konsantre Fabrikası temsilcilerinin katılımıyla RUP Belarus NGS uzmanları tarafından yürütüldü. Nükleer yakıt kabulünün her aşaması, Belarus Cumhuriyeti Devlet Atom Denetleme Kurumu çalışanları tarafından da kontrol edildi.

Kontrol işlemi sırasında uzmanlar tedarik belgelerini, yakıt ürünlerinin dış görünümünü, geometrik parametreleri ve yakıt ünitelerine ait erişim göstergelerinin teknik parçalarını kontrol etti. Kontrolün başarıyla sonuçlanmasının ardından, teslim edilen yakıtın reaktöre yüklenmek üzere hazır ve uygun olduğunu teyit eden bir protokol imzalandı. Taze nükleer yakıt teslimi, Belarus NGS'nin güç ünitelerinin inşasına dair genel sözleşme kapsamında gerçekleştirildi. Yakıt, yükleme işlemi yapılıncaya kadar gerekli depolama koşullarına sahip taze yakıt depolama tesisinde depolanacak.

Toplam 2 bin 400 MW kapasiteli iki VVER-1200 reaktöre sahip olan Belarus NGS, Belarus'taki Ostrovets'te inşa ediliyor. Belarus, ilk nükleer güç santrali için Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) güvenlik konusundaki uluslararası standartlarına ve önerilerine tam olarak uyan bir Rus III + nesil projesini seçmişti. Belarus NGS'nin güç üniteleri, yurtdışında Rus teknolojileri kullanılarak inşa edilen en yeni nesil III + teknolojili ilk güç üniteleri oldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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