Bekçilerin Dikkati Kaçak Cep Telefonlarını Yakalattı

Gaziantep'te çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurduğu motosiklette, 200 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Polis Merkezi Amirliği'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Sanayi Mahallesi Erdoğan Ergönül Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir motosikleti durdurdu.

Motosikletin üzerine bulunan çantalarda arama yapan ekipler, farklı modellerde 200 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

Motosiklet sürücüsü A.Y. gözaltına alındı.