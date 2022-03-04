Bekçi maaşı 2022: Bekçiler ne kadar maaş alıyor? Bekçi maaşı ne kadar oldu? Yeni başlayan bekçi maaşı ne kadar?

En düşük bekçi maaşı ne kadar? sorusu araştırılıyor. Ocak ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı. Peki, Bekçi maaşları 2022: En düşük bekçi maaşı ne kadar? Yeni başlayan bekçi maaşı ne kadar? Bekçi maaşları ne kadar olacak? Bekçi maaşı ne kadardır? Bekçiler ne kadar maaş alıyor? İşte detaylar...

BEKÇİ MAAŞI 2022 NE KADAR?

Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu. 2022 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti. Lise mezunu bekçi 5.186,079 TL, üniversite mezunu bekçi ise 5.421,4155 TL maaş alıyor.

Görev - Aralık maaşı - Ocak maaşı

Hademe (15/1) 4.102 - 5.228

Hizmetli (15/1) 4.102 - 5.228

Mübaşir (11/1) 4.359 - 5.556

Usta öğretici (11/1) 4.420 - 5.634

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 - 5.638

Memur (9/1) 4.424 - 5.639

Zabıta memuru (9/1) 4.513 - 5.752

İtfaiyeci (9/1) 4.706 - 5.998

Araştırmacı (9/1) 4.742 - 6.044

İmam/hatip (9/1) 4.762 - 6.070

Müezzin (9/1) 4.762 - 6.070

Şef (7/1) 4.789 - 6.104

Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 - 6.221

Öğretmen (9/1) 4.941 - 6.298

Vaiz (9/1) 5.016 - 6.393

Hemşire (9/1) 5.237 - 6.675

Sağlık memuru (9/1) 5.237 - 6.675

Ebe (9/1) 5.244 - 6.684

Programcı (9/1) 5.395 - 6.876

Bekçi (lisans 9/1) 5.429 - 6.920

Şube müdürü (7/1) 6.065 - 7.730

Polis (11/1) 6.502 - 8.287

Mühendis (7/1) 6.883 - 8.773

Komiser (8/1) 6.987 - 8.906

Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 - 9.041

Başkomiser (8/1) 7.102 - 9.052

Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 - 9.084

Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 - 9.231

Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 - 9.421

Müfettiş (7/1) 7.836 - 9.988

Uzman (7/1) 7.915 - 10.088

Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 - 10.708

Kaymakam (4/1) 8.933 - 11.386

*Maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) En az 167 cm boyunda olmak,

d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

e) Başvuru yaptığı İstanbul il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış

h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

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