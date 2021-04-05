beIN Sports yine röportajları yayınlamadı! F.Bahçe'den cevap gecikmedi
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beIN Sports yine röportajları yayınlamadı! F.Bahçe'den cevap gecikmedi

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Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki gerilim sürüyor. Denizli maçından sonra röportajlara "Be Fair" yazılı maskeler ve tişörtlerle gelen sarı-lacivertli futbolcuların görüntülerini yayıncı kuruluş yayınlamadı. Bu olaydan sonra Fenerbahçe bir açıklama yaparak, "Futbol A Takım Direktörümüz ve futbolcularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Oyuncularımızın röportajlarının şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe ile Bein Sports arasındaki tansiyon düşmek bilmiyor. Denizli maçından sonra röportajlara "Be Fair" yazılı maskeler ve tişörtlerle gelen sarı-lacivertli futbolcuların görüntülerini yayıncı kuruluş ekrana vermedi.

"YAYINCI KURULUŞUN TERCİHİDİR"

Yaşanan bu olay sonrasında Fenerbahçe bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Futbol A Takım Direktörümüz ve futbolcularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Oyuncularımızın röportajlarının şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir" ifadeleri kullanıldı.

beIN Sports yine röportajları yayınlamadı! F.Bahçe'den cevap gecikmedi
beIN Sports yine röportajları yayınlamadı! F.Bahçe'den cevap gecikmedi
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