beIN Sports yine röportajları yayınlamadı! F.Bahçe'den cevap gecikmedi

Fenerbahçe ile beIN Sports arasındaki gerilim sürüyor. Denizli maçından sonra röportajlara "Be Fair" yazılı maskeler ve tişörtlerle gelen sarı-lacivertli futbolcuların görüntülerini yayıncı kuruluş yayınlamadı. Bu olaydan sonra Fenerbahçe bir açıklama yaparak, "Futbol A Takım Direktörümüz ve futbolcularımız kurallar doğrultusunda maç önü ve maç sonu röportajlarına katılmışlardır. Oyuncularımızın röportajlarının şu ana dek yayınlanmamış olması yayıncı kuruluşun tercihidir" ifadelerini kullandı.