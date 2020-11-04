beIN SPORTS'ta Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanı Saad Saleh Al-Hudaifi istifa etti

Türkiye Süper Lig'in yayıncı kuruluşu beIN SPORTS'ta Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanlığı görevini yürüten Saad Saleh Al-Hudaifi görevinden istifa etti.

1 Şubat'tan bu yana Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanlığı görevini yürüten Saad Saleh Al-Hudaifi'de son dakika gelişmesi yaşandı.

beIN MEDIA GROUP'un uluslararası yayıncılık deneyimini Türkiye'ye taşırken, beIN SPORTS kanalları başta olmak üzere, pek çok kritik operasyonunun tek merkezden uyum içinde yönetilmesini sağlayan Saad Saleh Al-Hudaifi, görevinden istifa etti.

Al-Hudaifi, ayrılığını Türkçe bir mail ile Digiturk çalışanlarına duyurdu.

SAAD SALEH AL-HUDAIFI KİMDİR?

Beyrut Üniversitesi Hukuk ve Siyaset Bilimleri bölümü lisans derecesine sahip olan Saad Saleh Al-Hudaifi, Manchester Üniversitesi İşletme bölümünde yüksek lisansını tamamladı. Program planlamadan içerik yönetimine, muhabirlikten radyoculuk ve prodüksiyona kadar medyanın bir çok alanında 15 yılı aşkın deneyime sahip olan Al-Hudaifi, iş hayatına 2004 senesinde beIN MEDIA GROUP bünyesinde başladı ve günümüze kadar olan süreçte sırasıyla Al-Jazeera Sport Channel, Qatar Foundation ve Al Jazeera Children's Channel'da yöneticilik yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan Al-Hudaifi, ileri düzeyde İngilizce konuşabiliyor.

(Medyaradar)