Beijing'e tarih yazmak için gidiyor! Özlem Çarıkçıoğlu, Kış Olimpiyatları'nda madalya hedefliyor
Alp disiplini kayakçısı Özlem Çarıkçıoğlu, 4-20 Şubat tarihileri arasında düzenlenecek Kış Olimpiyatları öncesinde açıklamalarda bulundu. Beijing'e gidecek 7 Türk sporcudan biri olan Çakıroğlu, "PyeongChang'dan sonra aradan geçen son dört senede hem daha fazla tecrübelendim hem de mental ve fiziksel anlamda daha çok geliştim." derken olimpiyatlar için kendini son derece rahat hissettiğini belirtti.
Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenen 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda da mücadele eden 28 yaşındaki alp disiplini kayakçısı Özlem Çarıkçıoğlu, 4-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek Kış Olimpiyatları için bu hafta Beijing'e gidecek yedi Türk sporcudan biri.
"MENTAL VE FİZİKSEL ANLAMDA ÇOK GELİŞTİM"
Dev organizasyon öncesinde oldukça iddialı olan Özlem Çarıkçıoğlu yaptığı açıklamada, "PyeongChang'dan sonra aradan geçen son dört senede hem daha fazla tecrübelendim hem de mental ve fiziksel anlamda daha çok geliştim. O yüzden bu olimpiyatlar konusunda daha rahat hissediyorum" diyen Çarıkçıoğlu, bir önceki Olimpiyat derecesini ileriye taşımak istediğini söyledi.
TÜRKİYE'DE BİRÇOK ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR
2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'nda yarışan tek kadın alp disiplini sporcusu olan Özlem Çarıkçıoğlu, Liberec 2011 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde boy göstermişti. Çarıkçıoğlu'nun ayrıca Türkiye'de birçok şampiyonluğu bulunuyor