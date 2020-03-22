SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +
Haberler ›› Spor ›› Beden eğitimi öğretmeni karateci, milli takıma 20'den fazla sporcu kazandırdı - Spor
Avrupa, Spor

Beden eğitimi öğretmeni karateci, milli takıma 20'den fazla sporcu kazandırdı

Eski milli karateci, beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Yavuz Karamollaoğlu, şimdiye kadar milli takıma 20'den fazla sporcu kazandırdı.

22.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 22.03.2020 11:16
Beden eğitimi öğretmeni karateci, milli takıma 20'den fazla sporcu kazandırdı

Eski milli karateci, beden eğitimi öğretmeni ve antrenör Yavuz Karamollaoğlu, şimdiye kadar milli takıma 20'den fazla sporcu kazandırdı.

Halasının yönlendirmesiyle 7 yaşında karateye başlayan Karamollaoğlu, sporculuk hayatı boyunca çok sayıda Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra ümit-genç dünya ile büyükler Avrupa şampiyonlukları, Büyükler Balkan Şampiyonası'nda üçüncülük, Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda ikincilik gibi önemli dereceler kazandı.

Karamollaoğlu, uzun yıllar sporcu olarak mücadele verdikten sonra, 6 yıl önce karate antrenörlüğüne başladı.

Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesinde beden eğitimi öğretmenliği de yapan Karamollaoğlu, mesaisinden artakalan zamanlarda haftanın 6 günü farklı yaş gruplarında yeni karateciler yetiştiriyor.

Karamollaoğlu, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana karateden kopamadığını, 17 yıl boyunca milli takımda yer aldığını söyledi.

Sporculuk hayatı boyunca birçok başarı kazandığını anlatan Karamollaoğlu, "1997 yılında milli takım kariyerim başladı. Hem büyükler hem de gençler olmak üzere Avrupa ve dünya şampiyonluklarım, ikincilik ve üçüncülüklerim var. 2014 yılından sonra kulüp antrenörlüğüne başladım. 6 yıldır sporcular yetiştiriyorum." dedi.

"Kısa süreçte güzel dereceler elde ettik"

Karamollaoğlu, yetiştirdiği sporcuların uluslararası şampiyonalarda kürsüye çıkmasının kendisini mutlu ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar sporcularım Avrupa ikinciliği ve üçüncülükleri elde etti. Birçok Türkiye şampiyonluğu yaşayan sporcularım var. Takım halinde de Türkiye şampiyonluklarımız bulunuyor. En son Türkiye şampiyonasında da sporcularım 3 altın madalya kazandı. Kısa süreçte güzel dereceler elde ettik. Başarılı sporcularımızı milli takıma kazandırmak benim için sevindirici. Milli takıma 20'in üzerinden sporcu kazandırdım. Hedefim kendim gibi Avrupa ve dünya şampiyonu sporcular yetiştirerek bu yolda yürümek."

Karamollaoğlu, her zaman karakterli, ahlaklı ve başarılı sporcular yetiştirmeye gayret ettiğini dile getirdi.

Sporculardan Muhammet Batuhan Arslan da karateyle küçük yaşta tanıştığını anlatarak, "İstanbul'da katıldığım şampiyonalarda birinciliklerim var. Türkiye şampiyonluklarım bulunuyor. Uluslararası şampiyonalarda da çeşitli dereceler elde ettim. Hocamızla çalışmalara devam ederek Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak istiyorum." diye konuştu.

Aysima Karakaya ise karateye 5 yıl önce antrenörü Yavuz Karamollaoğlu ile başladığını, uluslararası şampiyonalarda daha güzel dereceler elde edip, Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini ifade etti.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

G.Saray'ı reddeden golcünün Türkiye-Rusya gerginliği itirafı dikkat çekti Spor
G.Saray'ı reddeden golcünün Türkiye-Rusya gerginliği itirafı dikkat çekti
Ünlü boksçunun karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Spor
Ünlü boksçunun karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu
Galatasaray'da istemişti! Beşiktaş'tan milli yıldıza kanca Spor
Galatasaray'da istemişti! Beşiktaş'tan milli yıldıza kanca
Yıldız oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı Spor
Yıldız oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
'Ülkeme gitmek istiyorum' diyen yıldız isme Beşiktaş'tan ret Spor
"Ülkeme gitmek istiyorum" diyen yıldız isme Beşiktaş'tan ret
Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı tarih verdi Spor
Süper Lig ne zaman başlayacak? Kulüpler Birliği Başkanı tarih verdi
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Milan'ın efsane ismi Paolo Maldini ve oğlunda koronavirüs çıktı
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem
Kruse'den koronavirüs açıklaması: Almanya'ya gidersem Türkiye'ye dönemem
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı
Portsmouth'un 3 futbolcusu koronavirüse yakalandı
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Karantinadan kaçıp ülkesine giden Jovic: Sonuçlarına katlanmaya hazırım
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama: Bütün önlemlerimizi aldık
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi
Nottingham Forest, Mbaye Diagne'yi gözüne kestirdi
Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu
Fenerbahçe'nin gündemindeki yeni isim Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı
Cenk Tosun'dan evde kal çağrısı
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı
Koronavirüs açıklaması sonrası Barcelona'dan F.Bahçe'ye destek mesajı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Boateng, imajını değiştirdi
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba
Arda Turan'dan Fatih Terim sözleri: Benim için baba
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor
Bayern Münih, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı
Muslera, Donk ve Selçuk, 1 maçlık primlerini tesis personeline verme kararı aldı
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası
Galatasaray'dan Xherdan Shaqiri bombası
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Galatasaray'da ateşi yükselen Abdurrahim Albayrak'ın ardından Mahmut Recevik de hastaneye başvurdu
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, jet kiralayıp ülkesine gitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Ruhsar Pekcan Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Guido Senia Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Okan Buruk Ünal Karaman Rıza Çalımbay Nihat Özdemir
Daha Fazla İtalya Kocaeli Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: Beden eğitimi öğretmeni karateci, milli takıma 20'den fazla sporcu kazandırdı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 11:27:19. #1.14#
title