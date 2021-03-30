BEDAŞ 4 bölgede Müşteri Operasyon ve Destek Merkezi oluşturdu

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), abonelerinin talep ve ihtiyaçlarına daha hızlı çözüm üretmek amacıyla Avcılar, Bayrampaşa, Beyoğlu ve Sefaköy'de Müşteri Operasyon ve Destek Merkezi (MOD) oluşturdu.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), abonelerinin talep ve ihtiyaçlarına daha hızlı çözüm üretmek amacıyla Avcılar, Bayrampaşa, Beyoğlu ve Sefaköy'de Müşteri Operasyon ve Destek Merkezi (MOD) oluşturdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 10 milyondan fazla nüfusa elektrik dağıtım hizmeti sunan BEDAŞ, müşteri yoğunluğunun yüksek olduğu Avcılar, Bayrampaşa, Beyoğlu ve Sefaköy'de işletme bölge müdürlükleri bünyesinde faaliyet gösteren MOD'larla uçtan uca müşteri deneyimini dönüştürmeyi amaçlıyor.

Toplam 48 kişilik personelle abonelerin taleplerine yanıt üreten MOD'larda, evrak kayıt işlemlerinden kentsel dönüşüm başvurusuna, adres güncellemeden dağıtım bağlantı anlaşmasına kadar pek çok işleme hızla yanıt veriliyor. ALO 186 Çağrı Merkezi'nden gelen dilekçeler günlük olarak sistemden alınarak ilgili müdürlüklere ulaştırılıyor, gün içinde yanıtlanan dilekçeler, talepte bulunan müşteriye elden teslim ediliyor. Proje, yıkım, orta gerilim tesisatlarında güç değişikliği, sanayi sicil belgesi tarife güncelleme gibi işlemler de yine MOD'lar üzerinden yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte müşterilerin beklentileri ve ihtiyaçlarının değiştiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Avrupa Yakası'nda 5,2 milyondan fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veriyoruz. Bünyemizde 15 işletme müdürlüğü var. Özellikle müşteri temasının fazla olduğu Avcılar, Bayrampaşa, Beyoğlu ve Sefaköy'de yeni bir yapılanmaya gittik. Değişen müşteri ihtiyaçlarını daha iyi anlamak, bu ihtiyaçlara kalıcı çözümler üretmek ve kurumsal görünümümüzü, kurum kimliği hedeflerine uygun hale getirmek için MOD'ları oluşturduk. Kısa sürede abonelerimizden de oldukça olumlu geri dönüşler aldık."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu