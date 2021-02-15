Son dakika haberleri! BEBEK'TE 2 TEKNEYİ YAKAN TRAFONUN PATLAMA ANI KAMERADA

BEŞİKTAŞ'ta Bebek sahilinde 2 teknenin yanmasına yol açan trafonun patlama anı bir başka teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bebek sahilinde 14 Şubat'ta sabah saatlerinde 2 tekne alev yanmış, itfaiye ekipleri tekneleri söndürmekte güçlük çekmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine yakın bir teknenin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu, ilk tespitlere göre yangının rüzgardan kaynaklı trafo patlamasıyla meydana geldiği ve yanan teknelerin bu trafodan elektrik sağladığı belirlendi.

Görüntü dökümü:

----------------------Güvenlik kamerası görüntüsü-Trafonun patlama anı görüntüsü-Genel ve detaylar

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı