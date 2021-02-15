Son dakika haberleri! BEBEK'TE 2 TEKNEYİ YAKAN TRAFONUN PATLAMA ANI KAMERADA
15.02.2021 11:06 | Son Güncelleme: 15.02.2021 11:12
Son dakika haberleri: BEŞİKTAŞ'ta Bebek sahilinde 2 teknenin yanmasına yol açan trafonun patlama anı bir başka teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.
BEŞİKTAŞ'ta Bebek sahilinde 2 teknenin yanmasına yol açan trafonun patlama anı bir başka teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.
- İstanbul
Bebek sahilinde 14 Şubat'ta sabah saatlerinde 2 tekne alev yanmış, itfaiye ekipleri tekneleri söndürmekte güçlük çekmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olay yerine yakın bir teknenin güvenlik kamera görüntülerini incelemesi sonucu, ilk tespitlere göre yangının rüzgardan kaynaklı trafo patlamasıyla meydana geldiği ve yanan teknelerin bu trafodan elektrik sağladığı belirlendi.
Görüntü dökümü:----------------------Güvenlik kamerası görüntüsü-Trafonun patlama anı görüntüsü-Genel ve detaylar
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı