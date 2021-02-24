BCCT: Birleşik Krallık STA sonrası 200 B2B görüşmesi yapıldı

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan tarihi Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sonrası, B2B (işletmeler arası) ve B2G (işletmeler ve devlet kurumları arası) ilk etkinlik olan Birleşik Krallık Teknoloji Haftası çerçevesinde, Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) 200'e yakın B2B...

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan tarihi Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sonrası, B2B (işletmeler arası) ve B2G (işletmeler ve devlet kurumları arası) ilk etkinlik olan Birleşik Krallık Teknoloji Haftası çerçevesinde, Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası (BCCT) 200'e yakın B2B görüşmesi organize ettiğini açıkladı.

BCCT'den yapılan açıklamada, "Sinerjisi büyük bir katılımla üç gün süren Birleşik Krallık Teknoloji Haftası, en iyi ve parlak teknoloji liderlerini, dijital üretim, akıllı şehirlerde kentsel mobilite, dijital sağlık ve fosil yakıtlarından düşük karbon alternatiflerine enerji dönüşümü alanlarındaki yetkilileri bir araya getirdi" ve eklendi:

"BCCT Türkiye ve Birleşik Krallık'taki şirketler arasında ticari ortaklıkların kurulmasını teşvik edici çevirim içi, iki yüze yakın ikili görüşme organize etti. Özellikle Dijital Üretim, Akıllı Şehirlerde Kentsel Mobilite, Dijital Sağlık Yenilenebilir Enerji alanlarındaki kurum ve şirket yetkilileri B2B görüşmelerde bulundu."BCCT CEO'su Emrah Öz, Teknoloji Haftası'nın bu yıl çevirim içi olarak organize edilmesinin katılımcı şirket sayısında artış sağladığını belirterek, Birleşik Krallık ve Türkiye'deki şirketler arasında daha yakın işbirliği için verimli görüşmeler başlatıldığını ifade etti. Etkinlik sırasında yaptığı sunumda Öz, her iki ülkedeki iş ve yatırım olanakları için STA'nın araladığı kapıyı sonuna kadar açmak için, pandemi sürecinde sonrasına yönelik, her iki ülkedeki şirketlerin işbirliğine uygun fırsatlar birikimi olduğuna dikkat çekti.Birleşik Krallık İhracat Bakanı Graham Stuart ve Türkiye Cumhuriyeti Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank tarafından açılışı yapılan etkinlikte, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki teknoloji ortaklığının geliştirilmesi için mevcut fırsatların değerlendirilmesine vurgu yapıldı.Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Cumhuriyeti Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen Birleşik Krallık Teknoloji Haftası Türkiye 2021, Birleşik Krallık'ın teknoloji alanındaki uzmanlığının Türkiye'nin Covid-19 sonrası planlarına ve Türkiye'nin 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı'na destek olanaklarını gözler önüne serdi.

Birleşik Krallık Teknoloji Haftası Türkiye 2021, iş dünyasından, hükümetten ve akademik çevrelerden düşünce liderlerini bir araya getirerek bir dizi açılış konuşmasına, panele, workshop'lara ve çeşitli sektörlerden işletmeler arası toplantılara ev sahipliği yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı