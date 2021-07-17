BBP Genel Başkanı Destici, KKTC'ye gidecek
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BBP Genel Başkanı Destici, KKTC'ye gidecek

BBP Genel Başkanı Destici, KKTC'ye gidecek
Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş - Haberler | Politika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek.

BBP'den yapılan açıklamaya göre, Destici, arife günü ve Kurban Bayramı'nın birinci günü KKTC'de olacak.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katılacak Destici, bayramın ikinci günü ise memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yıldız Nevin Gündoğmuş

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