BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? BB Erzurumspor - Erokspor maçı canlı izle!
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BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? BB Erzurumspor - Erokspor maçı canlı izle!

16.12.2020 11:14 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:17
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? BB Erzurumspor - Erokspor maçı canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu maçlardan birisi de BB Erzurumspor - Esenler Erokspor arasında oynanacak. Peki BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı 16 Aralık Çarşamba 2020 günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.

BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı ASpor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor kanalında yayınlanıyor.

MAÇ ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?

Evet maçı ASpor ekranlarından şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.

BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI ASPOR CANLI İZLE!

BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?

KUTLUHAN BİLGİÇ(Hakem)

UYGAR BEBEK(1. Yardımcı Hakem)

SELAHATTİN ALTAY(2. Yardımcı Hakem)

TAYFUN SARI(Dördüncü Hakem)

ZİYA ÇETİN(Gözlemci)

BÜLENT BAYAZIT(Temsilci)

SADETTİN DAĞ(Temsilci)

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