BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? BB Erzurumspor - Erokspor maçı canlı izle!
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu maçlardan birisi de BB Erzurumspor - Esenler Erokspor arasında oynanacak. Peki BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı 16 Aralık Çarşamba 2020 günü (bugün) saat 13:00 'da başlayacaktır.
BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı ASpor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor kanalında yayınlanıyor.
MAÇ ŞİFRESİZ Mİ OLACAK?
Evet maçı ASpor ekranlarından şifresiz şekilde izleyebilirsiniz.
BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI ASPOR CANLI İZLE!
BB ERZURUMSPOR - ESENLER EROKSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?
KUTLUHAN BİLGİÇ(Hakem)
UYGAR BEBEK(1. Yardımcı Hakem)
SELAHATTİN ALTAY(2. Yardımcı Hakem)
TAYFUN SARI(Dördüncü Hakem)
ZİYA ÇETİN(Gözlemci)
BÜLENT BAYAZIT(Temsilci)
SADETTİN DAĞ(Temsilci)