BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı hangi kanalda? Saat kaçta? BB Erzurumspor - Erokspor maçı canlı izle!

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu maçlardan birisi de BB Erzurumspor - Esenler Erokspor arasında oynanacak. Peki BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?