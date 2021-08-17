Bayramiç tahin helvasının coğrafi işaret mahreci alındı
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Bayramiç tahin helvasının coğrafi işaret mahreci alındı

İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce - Haberler | Ekonomi

Bayramiç tahin helvasının coğrafi işaret mahreci alındı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 1800'lü yıllara dayanan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk yıllarında yediği ve hatıratlarında yer alan Bayramiç tahin helvasının için coğrafi işaret tescili gerçekleştirildi.

Bayramiç tahin helvasının coğrafi işaret mahreci alındı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 1800'lü yıllara dayanan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk yıllarında yediği ve hatıratlarında yer alan Bayramiç tahin helvasının için coğrafi işaret tescili gerçekleştirildi. Bayramiç Ziraat Odası tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurusu yapılan tahin helvası coğrafi işaret mahreç tescili yapıldı.

Kazdağları kuzey yamacında yer alan ve Çanakkale'nin Bayramiç ilçesiyle özdeşleşen tahin helvası coğrafi işaret mahreç başvurusu için yaklaşık 9 ay önce çalışmalar başlatılmıştı. Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un babasının görevi dolayısıyla çocukluk yıllarını geçirdiği Bayramiç'te yediği ve hatıratlarında yer alan Bayramiç tahin helvasının faydaları da saymakla bitmiyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan, " Tarihi geçmişi 1800'lü yıllara dayanan Bayramiç tahin helvasında coğrafi işaret tescili gerçekleşmiş oldu. Cezayir Salnamesinde helvacılık Bayramiç ilçesinde bir meslek halindedir. Helva üreticilerimizle birlikte bu durumun tarihi ve geleneksel olduğunu ispat edebilmek için de bir araştırma yaptık. Bu araştırmayı yaparken Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un çocukluk yıllarını Bayramiç'te geçirmesi dolayısıyla, tahin helvasını tattığını Ersoy'un hatıratlarında yer aldığını gördük. Bununla yola çıkarak, Bayramiç tahin helvasının coğrafi işaret mahreç tescili gerçekleşmesini sağlamış bulunmaktayız. Bu başarının helva üreticilerimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi.

Tahin ve tahin helvası besleyiciliği yüksek bir gıda. İçerisinde C ve E vitaminleri yer alıyor ve vücuttaki toksin maddeleri yok ediyor. Mide, bağırsak ve beyin yapısına iyi geliyor.

Bayramiç tahin helvasının coğrafi işaret mahreci alındı
Bayramiç tahin helvasının coğrafi işaret mahreci alındı
Bayramiç tahin helvasının coğrafi işaret mahreci alındı
Bayramiç tahin helvasının coğrafi işaret mahreci alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Utku Yaşar Cüce

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