Bayramda fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar, pastaneler açık olacak mı?
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Bayramda fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar, pastaneler açık olacak mı?

Yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında 81 ilde 23-26 Mayıs arasında 4 gün sürecek sokağa çıkma yasağı başladı. Vatandaşlar yasak konusunda meraklı sorular sorarken bayramda fırınlar açık mı, sokağa çıkma yasağında fırınlar, pastaneler açık olacak mı gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

Bayramda fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar, pastaneler açık olacak mı?
23.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 23.05.2020 11:25

Ramazan Bayramı'nda 81 ilde uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağında arife dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, bayramda fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında fırınlar açık olacak mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

23 Mayıs Cumartesi gününe denk gelen arefe gününden, bayramın son gününe denk gelen 26 Mayıs Salı gecesi 00.00'a kadar sürecek sokağa çıkma yasağı önceki kısıtlamaların aksine Türkiye'nin 81 kentinde uygulanacak.

BAYRAMDA FIRINLAR AÇIK OLACAK MI?

Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.

23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.)

-Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.

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