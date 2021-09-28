Bayraklılı güreşçi Miraç sözünü tuttu

BAYRAKLI Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün güreşçisi Miraç Saraç, 23-26 Eylül tarihleri arasında Romanya'da düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Geçen hafta Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı ziyaret ederek, Gençler ve Yıldızlar Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda derece sözü veren Miraç Saraç, Romanya'dan zirveye çıkarak döndü. Bayraklı, İzmir ve ülkemizi müsabakalarda başarıyla temsil eden Miraç, bir sonraki hedefinin minderde dereceler almak olduğunu söyledi.

Milli güreşçiyi İzmir'de kulüp başkanı ve antrenörleri karşıladı. Romanya, Ukrayna, Moldova gibi ülkelerden 5 rakibini yenerek şampiyonluğunu göğüsleyen milli sporcu, idmanlar için kapılarını açan başta Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal olmak üzere, Bayraklı Belediyesi yöneticilerine, Kulüp Başkanı Hamza Işık, yöneticilerden Hamza Palabıyık, antrenörleri Fatih Ateş ve Serkan Alkanat'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Miraç'ın başarısı sonrası, "Geçtiğimiz hafta Avrupa üçüncüsü olarak yanıma gelmişti ve kendisine Romanya'dan dereceyle dönmesini dilemiştim. Öyle de oldu. Sporcumuz Miraç Saraç, bu kez sadece Bayraklı'nın değil ülkemizin gururu oldu. 50 kilo Gençler ve Yıldızlar Dünya Plaj Güreşi Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek dünya şampiyonluğunu kazandı ve bir kez daha göğsümüzü kabarttı. Sporcumuzu gönülden tebrik ediyorum ve inanıyorum ki onun başarıları ilçemizdeki diğer çocuklarımıza da ilham verecek. Çocuklarımız imkan verildikçe çok daha büyük başarılar elde edecek" diye konuştu.