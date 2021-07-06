Bayraklı'da anlamlı turnuva
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Bayraklı'da anlamlı turnuva

Bayraklı'da anlamlı turnuva
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Meclis Üyesi Hasan Karabağ anısına futbol turnuvası düzenledi.

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl korona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden Meclis Üyesi Hasan Karabağ anısına futbol turnuvası düzenledi. Etkinliğin başlama vuruşunu aile yakınları yaptı.

Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen futbol turnuvasına, geçen yıl hayatını kaybeden Meclis Üyesi Hasan Karabağ'ın adı verildi. Müsabakaların başlama vuruşunu Hasan Karabağ'ın kardeşi Hüseyin Karabağ, oğulları İzzet Karabağ ve Fikret Karabağ yaptı. 5-12 Temmuz 2021 tarihleri arasında Şehit Ümit Boz Spor Tesisi'nde düzenlenecek müsabakalara 32 takım katıldı. Pandemi önlemlerinin alındığı tesiste; girişte tüm sporcuların ve teknik heyetin ateşleri ölçüldü, HES kodları sorgulandı, dezenfektan ve maske dağıtıldı, turnuvada ter döken sporculara katılım belgesi takdim edildi.

İzmir ve çevre illerden profesyonel kulüplerin akademi takımları ve amatör takımlarının katılım gösterdiği turnuva; hafta içi her gün 17: 00'de farklı grupların maçlarıyla devam edecek. 9 Temmuz 2021 Cuma günü son 16 ve çeyrek finale yükselen takımlar belli olacak. Turnuva; 12 Temmuz'daki üçüncülük-dördüncülük ve final müsabakalarıyla sona erecek. - İZMİR

Bayraklı'da anlamlı turnuva
Bayraklı'da anlamlı turnuva

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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